https://ria.ru/20250313/putin-2004764596.html

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поздравил его с переизбранием на должность президента. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:20:00+03:00

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белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поздравил его с переизбранием на должность президента.Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Кремле в четверг."Мы очень рады вас видеть. Ещё раз поздравляю вас с перевыборами на должность президента Белоруссии. Желаю вам всего самого доброго, братскому белорусскому народу всего доброго, и уверен, что и сегодняшний визит пройдет на хорошем уровне и с хорошими результатами. Добро пожаловать", - сказал Путин во время встречи.Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, москва