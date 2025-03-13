https://ria.ru/20250313/putin-2004764596.html
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поздравил его с переизбранием на должность президента. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:20:00+03:00
2025-03-13T15:20:00+03:00
2025-03-13T15:30:00+03:00
белоруссия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поздравил его с переизбранием на должность президента.Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Кремле в четверг."Мы очень рады вас видеть. Ещё раз поздравляю вас с перевыборами на должность президента Белоруссии. Желаю вам всего самого доброго, братскому белорусскому народу всего доброго, и уверен, что и сегодняшний визит пройдет на хорошем уровне и с хорошими результатами. Добро пожаловать", - сказал Путин во время встречи.Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.
https://ria.ru/20250313/putin-2004764025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, москва
Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Москва
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии
Путин во время встречи с Лукашенко поздравил его с переизбранием президентом