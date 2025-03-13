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Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия - РИА Новости, 13.03.2025
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15:18 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004763621.html
Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия
Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия
Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, в сфере авиастроения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:18:00+03:00
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владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, в сфере авиастроения, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Президенты, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. "Работы идут как в обычном режиме, так и на перспективу. Мы открываем новые направления взаимодействия. Вот с вашей подачи мы начали проработку, активно и позитивно идет работа в сфере авиастроения", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250313/putin-2004762831.html
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, В мире
Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия

Владимир Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия

© Фото : Пул Первого/TelegramПереговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, в сфере авиастроения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Президенты, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.
"Работы идут как в обычном режиме, так и на перспективу. Мы открываем новые направления взаимодействия. Вот с вашей подачи мы начали проработку, активно и позитивно идет работа в сфере авиастроения", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики
Вчера, 15:17
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
 
 
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