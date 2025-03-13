https://ria.ru/20250313/putin-2004763621.html

Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия

Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия - РИА Новости, 13.03.2025

Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия

Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, в сфере авиастроения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:18:00+03:00

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александр лукашенко

белоруссия

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в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, в сфере авиастроения, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Президенты, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. "Работы идут как в обычном режиме, так и на перспективу. Мы открываем новые направления взаимодействия. Вот с вашей подачи мы начали проработку, активно и позитивно идет работа в сфере авиастроения", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250313/putin-2004762831.html

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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире