https://ria.ru/20250313/putin-2004763621.html
Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия
Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия
Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, в сфере авиастроения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:18:00+03:00
2025-03-13T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, в сфере авиастроения, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Президенты, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. "Работы идут как в обычном режиме, так и на перспективу. Мы открываем новые направления взаимодействия. Вот с вашей подачи мы начали проработку, активно и позитивно идет работа в сфере авиастроения", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250313/putin-2004762831.html
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, В мире
Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия
Владимир Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия