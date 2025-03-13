https://ria.ru/20250313/putin-2004762831.html

Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики

Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики - РИА Новости, 13.03.2025

Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики

В сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:17:00+03:00

2025-03-13T15:17:00+03:00

2025-03-13T15:23:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

экономика

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Большом Кремлевском дворце. Президенты, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы."В экономике у нас все развивается самым наилучшим образом, несмотря на все сложности внешнеполитического характера. Товарооборот подрос на 5,7% и достиг рекордного уровня. По вашей статистике, свыше 51 миллиарда долларов, по российской, это чуть меньше 50 с небольшим миллиардов, но тем не менее это рекордный уровень и по одной и по другой статистике", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004762420.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, экономика, александр лукашенко