https://ria.ru/20250313/putin-2004762831.html
Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики
Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики - РИА Новости, 13.03.2025
Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики
В сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:17:00+03:00
2025-03-13T15:17:00+03:00
2025-03-13T15:23:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
экономика
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Большом Кремлевском дворце. Президенты, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы."В экономике у нас все развивается самым наилучшим образом, несмотря на все сложности внешнеполитического характера. Товарооборот подрос на 5,7% и достиг рекордного уровня. По вашей статистике, свыше 51 миллиарда долларов, по российской, это чуть меньше 50 с небольшим миллиардов, но тем не менее это рекордный уровень и по одной и по другой статистике", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004762420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, экономика, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Экономика, Александр Лукашенко
Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики
Путин: в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом