https://ria.ru/20250313/putin-2004762317.html

Путин рассказал о документах, подготовленных к визиту Лукашенко

Путин рассказал о документах, подготовленных к визиту Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025

Путин рассказал о документах, подготовленных к визиту Лукашенко

К визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко подготовлены межведомственные документы, которые будут помогать на уровне конкретных предприятий и отраслей, РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. К визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко подготовлены межведомственные документы, которые будут помогать на уровне конкретных предприятий и отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин."В рамках сегодняшнего визита запланировано много мероприятий - наши совместные заявления, подготовлены межведомственные документы, которые будут помогать работе на уровне конкретных предприятий, отраслей", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.

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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире, россия