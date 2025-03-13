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Путин рассказал о документах, подготовленных к визиту Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
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15:16 13.03.2025 (обновлено: 15:20 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004762317.html
Путин рассказал о документах, подготовленных к визиту Лукашенко
Путин рассказал о документах, подготовленных к визиту Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал о документах, подготовленных к визиту Лукашенко
К визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко подготовлены межведомственные документы, которые будут помогать на уровне конкретных предприятий и отраслей, РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:16:00+03:00
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владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. К визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко подготовлены межведомственные документы, которые будут помогать на уровне конкретных предприятий и отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин."В рамках сегодняшнего визита запланировано много мероприятий - наши совместные заявления, подготовлены межведомственные документы, которые будут помогать работе на уровне конкретных предприятий, отраслей", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin-2004762831.html
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире, россия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Россия
Путин рассказал о документах, подготовленных к визиту Лукашенко

Путин: к визиту Лукашенко подготовлены межведомственные документы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. К визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко подготовлены межведомственные документы, которые будут помогать на уровне конкретных предприятий и отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В рамках сегодняшнего визита запланировано много мероприятий - наши совместные заявления, подготовлены межведомственные документы, которые будут помогать работе на уровне конкретных предприятий, отраслей", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики
Вчера, 15:17
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ миреРоссия
 
 
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