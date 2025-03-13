https://ria.ru/20250313/putin-2004762042.html
Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, заявил Путин
Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, заявил Путин
Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения являются примером для многих других стран, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:15:00+03:00
2025-03-13T15:15:00+03:00
2025-03-13T15:50:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения являются примером для многих других стран, заявил президент РФ Владимир Путин"Не лишним будет вспомнить еще раз - у нас (между Россией и Белоруссией - ред.) исторические связи, родственные узы между большим количеством людей. У нас и сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, нашего сотрудничества на международной арене", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров
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Путин об отношениях России и Белоруссии
Отношения России и Белоруссии развиваются таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами, подчеркнул Путин
2025-03-13T15:15
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россия, белоруссия, владимир путин
Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, заявил Путин
Путин: отношения России и Белоруссии являются примером для других стран