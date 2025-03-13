https://ria.ru/20250313/putin-2004762042.html

Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, заявил Путин

Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, заявил Путин

Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения являются примером для многих других стран, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:15:00+03:00

2025-03-13T15:15:00+03:00

2025-03-13T15:50:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004773714_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99c61937bb591128cf368bff791aa5dd.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения являются примером для многих других стран, заявил президент РФ Владимир Путин"Не лишним будет вспомнить еще раз - у нас (между Россией и Белоруссией - ред.) исторические связи, родственные узы между большим количеством людей. У нас и сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, нашего сотрудничества на международной арене", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров

https://ria.ru/20250313/putin-2004762317.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об отношениях России и Белоруссии Отношения России и Белоруссии развиваются таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами, подчеркнул Путин 2025-03-13T15:15 true PT1M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, владимир путин