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Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом - РИА Новости, 13.03.2025
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15:09 13.03.2025 (обновлено: 15:32 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004759996.html
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом - РИА Новости, 13.03.2025
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом
Контакты российской стороны с американской запланированы в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:09:00+03:00
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дмитрий песков
сша
россия
дональд трамп
стив уиткофф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Контакты российской стороны с американской запланированы в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту "Внуково-2" в четверг."Действительно, запланированы определенные контакты. Накануне также был телефонный контакт. Помощник президента (РФ Юрий) Ушаков говорил с секретарем СНБ США Майком Уолтцом. И сегодня будут контакты. Мы не будем забегать вперед. Своевременно о них проинформируем", - сказал Песков в эфире Первого канала.В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
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дмитрий песков, сша, россия, дональд трамп, стив уиткофф
Дмитрий Песков, США, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом

Песков: Кремль своевременно проинформирует, если Путин примет Уиткоффа лично

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Контакты российской стороны с американской запланированы в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту "Внуково-2" в четверг.
"Действительно, запланированы определенные контакты. Накануне также был телефонный контакт. Помощник президента (РФ Юрий) Ушаков говорил с секретарем СНБ США Майком Уолтцом. И сегодня будут контакты. Мы не будем забегать вперед. Своевременно о них проинформируем", - сказал Песков в эфире Первого канала.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
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