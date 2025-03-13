https://ria.ru/20250313/putin-2004759996.html
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом - РИА Новости, 13.03.2025
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом
Контакты российской стороны с американской запланированы в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:09:00+03:00
2025-03-13T15:09:00+03:00
2025-03-13T15:32:00+03:00
дмитрий песков
сша
россия
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Контакты российской стороны с американской запланированы в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту "Внуково-2" в четверг."Действительно, запланированы определенные контакты. Накануне также был телефонный контакт. Помощник президента (РФ Юрий) Ушаков говорил с секретарем СНБ США Майком Уолтцом. И сегодня будут контакты. Мы не будем забегать вперед. Своевременно о них проинформируем", - сказал Песков в эфире Первого канала.В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004743354.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_199:0:2924:2044_1920x0_80_0_0_35536a0fd3fb2faa4b277c52556480bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, сша, россия, дональд трамп, стив уиткофф
Дмитрий Песков, США, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом
Песков: Кремль своевременно проинформирует, если Путин примет Уиткоффа лично