https://ria.ru/20250313/putin-2004759996.html

Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом

Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом - РИА Новости, 13.03.2025

Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом

Контакты российской стороны с американской запланированы в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:09:00+03:00

2025-03-13T15:09:00+03:00

2025-03-13T15:32:00+03:00

дмитрий песков

сша

россия

дональд трамп

стив уиткофф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Контакты российской стороны с американской запланированы в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту "Внуково-2" в четверг."Действительно, запланированы определенные контакты. Накануне также был телефонный контакт. Помощник президента (РФ Юрий) Ушаков говорил с секретарем СНБ США Майком Уолтцом. И сегодня будут контакты. Мы не будем забегать вперед. Своевременно о них проинформируем", - сказал Песков в эфире Первого канала.В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

https://ria.ru/20250313/ushakov-2004743354.html

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дмитрий песков, сша, россия, дональд трамп, стив уиткофф