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Путин выразил соболезнования после теракта в Пакистане - РИА Новости, 13.03.2025
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12:40 13.03.2025 (обновлено: 12:59 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004720953.html
Путин выразил соболезнования после теракта в Пакистане
Путин выразил соболезнования после теракта в Пакистане - РИА Новости, 13.03.2025
Путин выразил соболезнования после теракта в Пакистане
Президент России Владимир Путин направил руководству Пакистана соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:40:00+03:00
2025-03-13T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил руководству Пакистана соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей" - говорится в телеграмме.Путин отметил мужество и высокий профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов, заявив, что их решительные действия позволили спасти сотни человеческих жизней.Глава государства добавил, что Россия готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с пакистанскими партнёрами в борьбе со всеми проявлениями терроризма."Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук боевиков", - добавил Путин.Во вторник днем террористы обстреляли пассажирский поезд Jaffar Express, следовавший из пакистанского города Кветта в Пешавар. По данным источников телеканала Geo, нападавшие взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду, перевозившему около 450 пассажиров, в результате чего не менее 10 человек погибли. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана".
https://ria.ru/20250228/terakt-2002267122.html
https://ria.ru/20250308/pakistan-2003850083.html
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владимир путин, пакистан, в мире, россия, белуджистан, geo
Владимир Путин, Пакистан, В мире, Россия, Белуджистан, Geo
Путин выразил соболезнования после теракта в Пакистане

Путин направил Пакистану соболезнования после нападения террористов на поезд

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил руководству Пакистана соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей" - говорится в телеграмме.
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Путин отметил мужество и высокий профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов, заявив, что их решительные действия позволили спасти сотни человеческих жизней.
Глава государства добавил, что Россия готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с пакистанскими партнёрами в борьбе со всеми проявлениями терроризма.
"Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук боевиков", - добавил Путин.
Во вторник днем террористы обстреляли пассажирский поезд Jaffar Express, следовавший из пакистанского города Кветта в Пешавар. По данным источников телеканала Geo, нападавшие взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду, перевозившему около 450 пассажиров, в результате чего не менее 10 человек погибли. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана".
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