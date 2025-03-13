https://ria.ru/20250313/putin-2004720953.html

Путин выразил соболезнования после теракта в Пакистане

Путин выразил соболезнования после теракта в Пакистане - РИА Новости, 13.03.2025

Путин выразил соболезнования после теракта в Пакистане

Президент России Владимир Путин направил руководству Пакистана соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:40:00+03:00

2025-03-13T12:40:00+03:00

2025-03-13T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил руководству Пакистана соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей" - говорится в телеграмме.Путин отметил мужество и высокий профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов, заявив, что их решительные действия позволили спасти сотни человеческих жизней.Глава государства добавил, что Россия готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с пакистанскими партнёрами в борьбе со всеми проявлениями терроризма."Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук боевиков", - добавил Путин.Во вторник днем террористы обстреляли пассажирский поезд Jaffar Express, следовавший из пакистанского города Кветта в Пешавар. По данным источников телеканала Geo, нападавшие взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду, перевозившему около 450 пассажиров, в результате чего не менее 10 человек погибли. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана".

https://ria.ru/20250228/terakt-2002267122.html

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владимир путин, пакистан, в мире, россия, белуджистан, geo