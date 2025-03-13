https://ria.ru/20250313/putin-2004713675.html
Песков: Путин может провести международный телефонный разговор вечером
Песков: Путин может провести международный телефонный разговор вечером - РИА Новости, 13.03.2025
Песков: Путин может провести международный телефонный разговор вечером
Президент России Владимир Путин может вечером в четверг провести международный телефонный разговор, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:15:00+03:00
2025-03-13T12:15:00+03:00
2025-03-13T12:15:00+03:00
политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может вечером в четверг провести международный телефонный разговор, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня также вечером уже поздно у президента возможно состоится международный телефонный разговор, мы проинформируем (об этом - ред.) соответствующим образом. Не исключены и другие контакты сегодня", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250313/peskov-2004654212.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: Путин может провести международный телефонный разговор вечером
Песков: Путин может провести международный телефонный разговор вечером в четверг