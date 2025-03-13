Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области
Песков: Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск
Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Командование группировки войск "Север" доложило президенту, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили Верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", — сказал он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Накануне командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России подняли на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвратился под контроль российской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18