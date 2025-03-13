https://ria.ru/20250313/putin-2004664882.html

Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области

Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области

Командование группировки войск "Север" доложило президенту, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:05:00+03:00

2025-03-13T08:05:00+03:00

2025-03-13T09:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджа

владимир путин

валерий герасимов

дмитрий песков

курская область

безопасность

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Командование группировки войск "Север" доложило президенту, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили Верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", — сказал он.Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Накануне командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России подняли на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвратился под контроль российской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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суджа

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россия, суджа, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий песков, курская область, безопасность