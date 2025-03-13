https://ria.ru/20250313/putin--2004852444.html

Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО

Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО - РИА Новости, 13.03.2025

Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обратили внимание на враждебные шаги, чреватые прямым конфликтом ядерных держав,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:24:00+03:00

2025-03-13T19:24:00+03:00

2025-03-13T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обратили внимание на враждебные шаги, чреватые прямым конфликтом ядерных держав, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля. "К наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО, провоцирующим серьезнейшие стратегические риски, стороны относят прежде всего сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, планы по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, формирующих и подпитывающих европейский сегмент глобальной системы противоракетной обороны США", - говорится в заявлении. Кроме того, к дестабилизирующим действиям относятся размещение военной инфраструктуры и существенных боевых сил "на рубежах Союзного государства, а также интенсификацию военной деятельности в районах соприкосновения, развитие схем и потенциалов так называемых совместных ядерных миссий НАТО, опирающихся на развернутое в Европе американское ядерное оружие".

https://ria.ru/20250313/putin-2004847356.html

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россия

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нато, александр лукашенко, европа, россия, белоруссия, владимир путин, в мире