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Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin--2004852444.html
Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО
Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО - РИА Новости, 13.03.2025
Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обратили внимание на враждебные шаги, чреватые прямым конфликтом ядерных держав,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:24:00+03:00
2025-03-13T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
нато
александр лукашенко
европа
россия
белоруссия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обратили внимание на враждебные шаги, чреватые прямым конфликтом ядерных держав, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля. "К наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО, провоцирующим серьезнейшие стратегические риски, стороны относят прежде всего сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, планы по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, формирующих и подпитывающих европейский сегмент глобальной системы противоракетной обороны США", - говорится в заявлении. Кроме того, к дестабилизирующим действиям относятся размещение военной инфраструктуры и существенных боевых сил "на рубежах Союзного государства, а также интенсификацию военной деятельности в районах соприкосновения, развитие схем и потенциалов так называемых совместных ядерных миссий НАТО, опирающихся на развернутое в Европе американское ядерное оружие".
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нато, александр лукашенко, европа, россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Александр Лукашенко, Европа, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО

Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги, чреватые конфликтом ядерных держав

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обратили внимание на враждебные шаги, чреватые прямым конфликтом ядерных держав, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля.
"К наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО, провоцирующим серьезнейшие стратегические риски, стороны относят прежде всего сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, планы по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, формирующих и подпитывающих европейский сегмент глобальной системы противоракетной обороны США", - говорится в заявлении.
Кроме того, к дестабилизирующим действиям относятся размещение военной инфраструктуры и существенных боевых сил "на рубежах Союзного государства, а также интенсификацию военной деятельности в районах соприкосновения, развитие схем и потенциалов так называемых совместных ядерных миссий НАТО, опирающихся на развернутое в Европе американское ядерное оружие".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин предостерег Украину от использования перемирия для мобилизации
Вчера, 19:11
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОАлександр ЛукашенкоЕвропаРоссияБелоруссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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