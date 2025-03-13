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Путин высказался о помощи мировых лидеров в завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:16 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin--2004849476.html
Путин высказался о помощи мировых лидеров в завершении конфликта на Украине
Путин высказался о помощи мировых лидеров в завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Путин высказался о помощи мировых лидеров в завершении конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин назвал благородной миссией стремление мировых лидеров помочь в прекращении боевых действий на Украине. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:16:00+03:00
2025-03-13T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал благородной миссией стремление мировых лидеров помочь в прекращении боевых действий на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств: и председатель Китайской Народной Республики, и премьер-министр Индии, и президенты Бразилии и Южноафриканской Республики - занимаются этим вопросом (урегулирования украинского конфликта - ред.), уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии - прекращение боевых действий и человеческих потерь", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250313/putin-2004847356.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, александр лукашенко, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Путин высказался о помощи мировых лидеров в завершении конфликта на Украине

Путин назвал благородной миссией помощь лидеров в завершении боев на Украине

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал благородной миссией стремление мировых лидеров помочь в прекращении боевых действий на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин предостерег Украину от использования перемирия для мобилизации
Вчера, 19:11
"У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств: и председатель Китайской Народной Республики, и премьер-министр Индии, и президенты Бразилии и Южноафриканской Республики - занимаются этим вопросом (урегулирования украинского конфликта - ред.), уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии - прекращение боевых действий и человеческих потерь", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в расширенном составе в формате обеда - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин назвал идею перемирия с Украиной правильной
Вчера, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
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