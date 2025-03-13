Путин высказался о помощи мировых лидеров в завершении конфликта на Украине
Путин назвал благородной миссией помощь лидеров в завершении боев на Украине
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал благородной миссией стремление мировых лидеров помочь в прекращении боевых действий на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
"У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств: и председатель Китайской Народной Республики, и премьер-министр Индии, и президенты Бразилии и Южноафриканской Республики - занимаются этим вопросом (урегулирования украинского конфликта - ред.), уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии - прекращение боевых действий и человеческих потерь", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.