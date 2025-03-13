https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html

"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной

"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной - РИА Новости, 13.03.2025

"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной

Владимир Путин заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Российский лидер рассказал, что РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:50:00+03:00

2025-03-13T18:50:00+03:00

2025-03-13T21:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Российский лидер рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. Основные тезисы: "Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?""Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса".О ситуации в зоне спецоперации"Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. <...> Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за".Президент США Дональд Трамп заявил, что считает многообещающими слова президента России о возможности прекращения огня на Украине. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты ведут обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон обсуждает с Киевом территориальный вопрос, включая земли, которые Украина потеряет по итогам конфликта, а также тему контроля над Запорожской АЭС.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона после встречи, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.

https://ria.ru/20250313/kommunikatsiya-2004586709.html

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Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию "Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается" Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию. 2025-03-13T18:50 true PT7M30S

"И мы за, но есть нюансы". У Путина возник целый ряд вопросов к организации перемирия "И мы за, но есть нюансы". У Путина возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие. 2025-03-13T18:50 true PT1M59S

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