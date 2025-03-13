Рейтинг@Mail.ru
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 13.03.2025 (обновлено: 21:08 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной - РИА Новости, 13.03.2025
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
Владимир Путин заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Российский лидер рассказал, что РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:50:00+03:00
2025-03-13T21:08:00+03:00
в мире
владимир путин
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004843809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b899c0886950299effe007ad868e45f3.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Российский лидер рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. Основные тезисы: &quot;Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?&quot;&quot;Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса&quot;.О ситуации в зоне спецоперации&quot;Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. &lt;...&gt; Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за&quot;.Президент США Дональд Трамп заявил, что считает многообещающими слова президента России о возможности прекращения огня на Украине. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты ведут обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон обсуждает с Киевом территориальный вопрос, включая земли, которые Украина потеряет по итогам конфликта, а также тему контроля над Запорожской АЭС.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона после встречи, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
https://ria.ru/20250313/kommunikatsiya-2004586709.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию
"Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается" Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию.
2025-03-13T18:50
true
PT7M30S
"И мы за, но есть нюансы". У Путина возник целый ряд вопросов к организации перемирия
"И мы за, но есть нюансы". У Путина возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие.
2025-03-13T18:50
true
PT1M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004843809_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_acd4d69061f5263a138a8222db3ace23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Владимир Путин, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Российский лидер рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. Основные тезисы:
  • Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, с идеей перемирия, "но есть нюансы";
  • непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена;
  • Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать;
«

"Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?"

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Владимир Путин
Президент России
  • Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле";
  • Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия;
  • если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.
«

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Владимир Путин
Президент России

О ситуации в зоне спецоперации

  • Ситуация в зоне боев стремительно меняется;
  • Украина должна настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из положения "на земле";
«

"Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. <...> Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Владимир Путин
президент России
  • российские войска наступают почти на всех участках линии соприкосновения;
  • ситуация в Курской области полностью под контролем;
  • группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции;
  • у блокированных украинских военнослужащих будет выбор: сдаться в плен или погибнуть;
  • российские военные один за одним забирают населенные пункты, окружающие Суджу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает многообещающими слова президента России о возможности прекращения огня на Украине. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит.
Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты ведут обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон обсуждает с Киевом территориальный вопрос, включая земли, которые Украина потеряет по итогам конфликта, а также тему контроля над Запорожской АЭС.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона после встречи, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Разведки всегда найдут общий язык: СВР и ЦРУ восстанавливают коммуникацию
Вчера, 08:00
 
В миреВладимир ПутинУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала