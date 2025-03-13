https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html

У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия

У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия - РИА Новости, 13.03.2025

У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия

Москва за перемирие с Украиной на 30 суток и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:48:00+03:00

2025-03-13T18:48:00+03:00

2025-03-13T22:22:00+03:00

украина

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва за перемирие с Украиной на 30 суток и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России, заявил Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко."Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. <...> Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за", — отметил он. Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.Путин не исключил обсуждения идеи перемирия с президентом США и подчеркнул, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле".

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Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию "Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается" Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию. 2025-03-13T18:48 true PT7M30S

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украина, в мире, россия, владимир путин