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У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 13.03.2025 (обновлено: 22:22 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия - РИА Новости, 13.03.2025
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия
Москва за перемирие с Украиной на 30 суток и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:48:00+03:00
2025-03-13T22:22:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва за перемирие с Украиной на 30 суток и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России, заявил Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко."Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. &lt;...&gt; Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за", — отметил он. Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.Путин не исключил обсуждения идеи перемирия с президентом США и подчеркнул, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле".
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
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Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию
"Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается" Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию.
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украина, в мире, россия, владимир путин
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия

Путин: Киеву выгодно добиться перемирия из-за провала в Курской области

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва за перемирие с Украиной на 30 суток и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России, заявил Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко.
"Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. <...> Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за", — отметил он.
Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.
Путин не исключил обсуждения идеи перемирия с президентом США и подчеркнул, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле".
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о формате предложенного перемирия с Украиной
Вчера, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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