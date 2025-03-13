https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия - РИА Новости, 13.03.2025
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия
Москва за перемирие с Украиной на 30 суток и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:48:00+03:00
2025-03-13T18:48:00+03:00
2025-03-13T22:22:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004843809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b899c0886950299effe007ad868e45f3.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва за перемирие с Украиной на 30 суток и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России, заявил Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко."Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. <...> Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за", — отметил он. Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.Путин не исключил обсуждения идеи перемирия с президентом США и подчеркнул, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле".
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004843809_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_acd4d69061f5263a138a8222db3ace23.jpg
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию
"Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается"
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию.
2025-03-13T18:48
true
PT7M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, владимир путин
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия
Путин: Киеву выгодно добиться перемирия из-за провала в Курской области
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва за перемирие с Украиной на 30 суток и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России, заявил Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко.
"Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. <...> Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за", — отметил он.
Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.
Путин не исключил обсуждения идеи перемирия с президентом США и подчеркнул, что Россия
будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле".