https://ria.ru/20250313/putin--2004765701.html
Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Белоруссией
Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 13.03.2025
Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Белоруссией
Товарооборот между Россией и Белоруссией подрос и достиг рекордного уровня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:25:00+03:00
2025-03-13T15:25:00+03:00
2025-03-13T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Белоруссией подрос и достиг рекордного уровня, заявил президент России Владимир Путин. "Товарооборот подрос где-то на 5,7% и достиг рекордного уровня, по вашей статистике, свыше 51 миллиарда долларов, по российской - это чуть меньше, 50 с небольшим миллиардов. Но, тем не менее, это рекордный уровень и по одной, и по другой статистике", - сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров. Он отметил, что в экономике все развивается самым наилучшим образом, несмотря на все сложности внешнего характера. Причем работы идут как в обычном режиме, так и на перспективу, подчеркнул президент.
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владимир путин, россия, белоруссия, в мире
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, В мире
Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Белоруссией
Путин: товарооборот между РФ и Белоруссией подрос и достиг рекордного уровня