https://ria.ru/20250313/purim-2004750346.html

Лидеры общины поздравили российских евреев с праздником Пурим

Лидеры общины поздравили российских евреев с праздником Пурим - РИА Новости, 13.03.2025

Лидеры общины поздравили российских евреев с праздником Пурим

В праздник Пурим еврейский народ вспоминает о своем спасении от полного истребления, о сохранении своей культуры, веры и традиций, проводить праздник, согласно... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:29:00+03:00

2025-03-13T14:29:00+03:00

2025-03-13T14:29:00+03:00

религия

россия

берл лазар

герман захарьяев

федерация еврейских общин россии

религиозные праздники

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В праздник Пурим еврейский народ вспоминает о своем спасении от полного истребления, о сохранении своей культуры, веры и традиций, проводить праздник, согласно Торе, нужно шумно и весело в кругу друзей, говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввина Александра Бороды. Пурим в 2025 году отмечается с вечера 13 марта до вечера 14 марта, как и многие даты еврейского календаря, праздник приурочен к историческому событию. В IV веке до нашей эры евреи, жившие в Персидской империи, чудом избежали гибели: царедворец Аман - второй человек в империи - подговорил царя Артаксеркса (Ксеркса I) истребить еврейский народ. Евреи спаслись благодаря еврейскому мудрецу Мордехаю и его племяннице царице Эстер, которая сумела вовремя переубедить супруга. "В этот день мы празднуем спасение еврейского народа от полного истребления, сохранение нашей культуры, веры и традиций. История Пурима напоминает нам: всегда будет кто-то, у кого есть больше власти, кто ради своих эгоистичных мотивов готов на жестокие и подлые поступки. Иногда нам кажется, что мы бессильны против интриг и обмана... Но несмотря на отсутствие явных чудес в событиях Пурима, мы видим, как молитвы и вера людей помогли народу выжить", - отметил в поздравлении раввин. Раввин отметил, что Пурим надо проводить шумно, весело, за "пышной трапезой" в кругу друзей. В праздник полагается читать в синагоге свиток Эстер заглушая при чтении имя Амана трещотками и криками Так же в Пурим разыгрываются спектакли – "пуримшпили" на тему истории праздника. Согласно Торе, принято делать подарки бедным, обмениваться угощениями с друзьями. Традиционное угощение Пурима - треугольные пирожки, так называемые "уши Амана". "Всеобщая радость, духовное единство, доброе отношение и ответственность людей друг за друга становятся способом отметить с одной стороны очень простой, но в то же время бесценный повод: мы живы, мы вместе, а с нами живы наши традиции и вера", - заключил Борода, пожелав провести Пурим так, чтобы "уже нельзя было отличить Амана от Мордехая".Главный раввин России Берл Лазар тоже поздравил еврейскую общину страны с праздником Пурим, рассказав, что Бог ожидает от каждого выполнения возложенной на него миссии, о чем и напоминает праздник."Пурим учит нас, что за каждым событием надо видеть силу, которая это событие породила и направляет. Эта сила – Бог. Он с самого начала возлагает на нас определенную миссию и помогает нам ее реализовывать в самых разных жизненных обстоятельствах. Иными словами: каждый наш шаг от Бога, в каждый миг Бог ожидает от нас действий, которые способствуют реализации возложенной на нас миссии", – говорится в его поздравлении, предоставленном пресс-службой главного раввината РФ.Угощение на Пурим"Традиционным пуримским угощением у восточноевропейских евреев являются особые пирожки гоменташен, имеющие треугольную форму, со сладкой начинкой внутри. У общины горских евреев немало собственных оригинальных обычаев, связанных с Пуримом, который мы чаще называем "Омуну" (от имени Амана). В горско-еврейской кухне есть десерт, который традиционно подают к праздничному столу на Пурим. Он называется "лаваш хэливо" и напоминает по вкусу халву. На вечернюю трапезу варили "кутэ хэшил" — густую мучную похлебку, которую подавали с медом или с сахаром", - рассказал РИА Новости президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев, По словам Захарьева, за две недели до праздника в горско-еврейских синагогах было принято ставить специальную коробку для сбора пожертвований на нужды бедных. Каждый глава семейства приносил определенную сумму за каждого домочадца и бросал в эту коробку. В сам день праздника Пурим горские евреи специально готовили деньги для бедных. Эти средства они отдавали привратникам синагог, которые распределяли их среди нуждающихся.

https://ria.ru/20250313/purim-2004305719.html

https://ria.ru/20250312/purim-2004517643.html

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россия, берл лазар, герман захарьяев, федерация еврейских общин россии, религиозные праздники