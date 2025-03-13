Лидеры общины поздравили российских евреев с праздником Пурим
Раввины Борода и Лазар поздравили российских евреев с праздником Пурим
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В праздник Пурим еврейский народ вспоминает о своем спасении от полного истребления, о сохранении своей культуры, веры и традиций, проводить праздник, согласно Торе, нужно шумно и весело в кругу друзей, говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввина Александра Бороды.
Пурим в 2025 году отмечается с вечера 13 марта до вечера 14 марта, как и многие даты еврейского календаря, праздник приурочен к историческому событию. В IV веке до нашей эры евреи, жившие в Персидской империи, чудом избежали гибели: царедворец Аман - второй человек в империи - подговорил царя Артаксеркса (Ксеркса I) истребить еврейский народ. Евреи спаслись благодаря еврейскому мудрецу Мордехаю и его племяннице царице Эстер, которая сумела вовремя переубедить супруга.
Иудейский праздник Пурим
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"В этот день мы празднуем спасение еврейского народа от полного истребления, сохранение нашей культуры, веры и традиций. История Пурима напоминает нам: всегда будет кто-то, у кого есть больше власти, кто ради своих эгоистичных мотивов готов на жестокие и подлые поступки. Иногда нам кажется, что мы бессильны против интриг и обмана... Но несмотря на отсутствие явных чудес в событиях Пурима, мы видим, как молитвы и вера людей помогли народу выжить", - отметил в поздравлении раввин.
Раввин отметил, что Пурим надо проводить шумно, весело, за "пышной трапезой" в кругу друзей. В праздник полагается читать в синагоге свиток Эстер заглушая при чтении имя Амана трещотками и криками Так же в Пурим разыгрываются спектакли – "пуримшпили" на тему истории праздника. Согласно Торе, принято делать подарки бедным, обмениваться угощениями с друзьями. Традиционное угощение Пурима - треугольные пирожки, так называемые "уши Амана".
"Всеобщая радость, духовное единство, доброе отношение и ответственность людей друг за друга становятся способом отметить с одной стороны очень простой, но в то же время бесценный повод: мы живы, мы вместе, а с нами живы наши традиции и вера", - заключил Борода, пожелав провести Пурим так, чтобы "уже нельзя было отличить Амана от Мордехая".
© AP Photo / Oded BaliltyУльтраортодоксальные евреи читают свитки Эстер во время праздника Пурим в синагоге Бней-Брака, Израиль
© AP Photo / Oded Balilty
Ультраортодоксальные евреи читают свитки Эстер во время праздника Пурим в синагоге Бней-Брака, Израиль
Главный раввин России Берл Лазар тоже поздравил еврейскую общину страны с праздником Пурим, рассказав, что Бог ожидает от каждого выполнения возложенной на него миссии, о чем и напоминает праздник.
"Пурим учит нас, что за каждым событием надо видеть силу, которая это событие породила и направляет. Эта сила – Бог. Он с самого начала возлагает на нас определенную миссию и помогает нам ее реализовывать в самых разных жизненных обстоятельствах. Иными словами: каждый наш шаг от Бога, в каждый миг Бог ожидает от нас действий, которые способствуют реализации возложенной на нас миссии", – говорится в его поздравлении, предоставленном пресс-службой главного раввината РФ.
Угощение на Пурим
"Традиционным пуримским угощением у восточноевропейских евреев являются особые пирожки гоменташен, имеющие треугольную форму, со сладкой начинкой внутри. У общины горских евреев немало собственных оригинальных обычаев, связанных с Пуримом, который мы чаще называем "Омуну" (от имени Амана). В горско-еврейской кухне есть десерт, который традиционно подают к праздничному столу на Пурим. Он называется "лаваш хэливо" и напоминает по вкусу халву. На вечернюю трапезу варили "кутэ хэшил" — густую мучную похлебку, которую подавали с медом или с сахаром", - рассказал РИА Новости президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев,
© предоставлено фондом СТМЭГИПрезидент фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
© предоставлено фондом СТМЭГИ
Президент фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
По словам Захарьева, за две недели до праздника в горско-еврейских синагогах было принято ставить специальную коробку для сбора пожертвований на нужды бедных. Каждый глава семейства приносил определенную сумму за каждого домочадца и бросал в эту коробку. В сам день праздника Пурим горские евреи специально готовили деньги для бедных. Эти средства они отдавали привратникам синагог, которые распределяли их среди нуждающихся.
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