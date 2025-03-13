https://ria.ru/20250313/pugacheva-2004805954.html

Пугачева устроила скандал: назвала себя патриоткой и накинулась на девушку

Пугачева устроила скандал: назвала себя патриоткой и накинулась на девушку - РИА Новости, 13.03.2025

Пугачева устроила скандал: назвала себя патриоткой и накинулась на девушку

Алла Борисовна отказалась возвращаться в Россию, накричала на съемочную группу и попыталась закрыть камеру рукой. Что вывело из себя бывшую Примадонну и как... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:05:00+03:00

2025-03-13T19:05:00+03:00

2025-03-13T19:05:00+03:00

шоубиз

россия

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израиль

алла пугачева

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Алла Борисовна отказалась возвращаться в Россию, накричала на съемочную группу и попыталась закрыть камеру рукой. Что вывело из себя бывшую Примадонну и как изменилась ее жизнь после переезда за границу?От замка в Грязи до виллы на КипреКогда-то ей аплодировали тысячные залы, а сегодня Алла Пугачева сталкивается с непривычной для себя реальностью — жизнью рядового эмигранта. С момента отъезда из России в 2022 году певица попробовала обосноваться в разных странах: сначала в Израиле, затем на Кипре, где сейчас и проживает.На Кипре Пугачева и Максим Галкин* приобрели внушительную недвижимость. Журналистам удалось выяснить, что пара купила 4-комнатные апартаменты в 37-этажном элитном небоскребе на берегу Средиземного моря.Однако недавно певицу заметили в совершенно другом районе Лимасола — среди частных вилл в фешенебельном квартале. Предполагаемая стоимость такого особняка — около 400 миллионов рублей (4 миллиона евро)."Они купили виллу и после этого получили вид на жительство на Кипре", — пояснила продюсер Олеся Сазыкина. — "Они всегда выбирали, где им комфортно жить, где удобно".По имеющейся информации, суммарно семья приобрела на острове недвижимости примерно на 700 миллионов рублей. Это не считая многомиллионной собственности в России, включая знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь, и элитные апартаменты в Израиле, куда Пугачева с мужем сначала уехали весной 2022 года.От Примадонны до обычной пенсионеркиНа родине Пугачева десятилетиями была окружена поклонниками, но за рубежом никто не выстраивается в очередь за автографами. По словам израильского политолога Якова Кедми, певица столкнулась с суровой действительностью, когда посетила кафе на берегу моря в феврале 2025 года."Алла Пугачева пришла в кафе, а там мест нет. Ей говорят, что нет мест, а она, мол, как же так, я Алла Пугачева, найдите. Ей объясняют: "Вы не заказали, мест нет". И начинается конфликт. Она не понимает: как так, для нее нет мест! А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта женщина, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест", — рассказали в эфире еврейского телеканала STMEGI TV.Яков Кедми отметил, что Пугачева, долгое время живущая “в собственном мире особого положения”, столкнулась с тем, что за пределами России ее популярность практически не имеет значения: "Неважно, откуда вы приехали — мир, в котором вы жили, место, которое вы там занимали, оценка себя в этом мире тут уже не существует".Одиночество и жизнь вдали от семьиЗа границей Алла Борисовна проводит немало времени в одиночестве. Ее дети, Гарри и Лиза, учатся в Лондоне и навещают мать только во время каникул. 48-летний Максим Галкин* активно гастролирует по разным странам, пытаясь найти новые источники дохода.В прошлом году его концертная деятельность в США вызвала скандал. Выступления юмориста, по сообщениям некоторых источников, не собирали полные залы, из-за чего возникли предположения о создании искусственного ажиотажа вокруг билетов для имитации популярности.Специалисты по шоу-бизнесу отмечают: если в России Галкин стал знаменитостью во многом благодаря браку с Пугачевой, то за границей даже этот фактор не дает существенных привилегий. Вероятно, такая общественная изоляция могла повлиять на эмоциональное состояние 75-летней певицы."Я — патриотка, а ты — нахалка"Российские журналисты специально отправились на Кипр, чтобы взять интервью у Пугачевой и узнать, планирует ли она когда-нибудь вернуться в Россию. Но встреча с бывшей Примадонной вышла совсем не такой, как они ожидали.Увидев съемочную группу, Пугачева отреагировала крайне эмоционально. На вопрос, нравится ли ей жизнь на Кипре, певица резко ответила: "Очень нравится в Лимасоле!"Когда оператор попыталась подойти ближе, Пугачева попыталась закрыть объектив камеры рукой. Журналистка была вынуждена попросить артистку не проявлять агрессию, после чего Пугачева стала решительно наступать в ее сторону, заставляя отступать."Я сейчас не то что агрессивно буду вести себя, я полицию вызову!" — кричала знаменитость.Самым неожиданным оказался ответ на вопрос о возвращении в Россию. Вместо спокойного объяснения Алла Борисовна выпалила: "Нет, я не скучаю! Вы тупы, нахальны до такой степени, что… Какой там возвращаться? Я — патриотка, а ты — нахалка".Сожженные мосты и противоречивые заявленияРеакция певицы на вопрос о возвращении удивила многих, особенно учитывая ее предыдущие высказывания. В 2022 году она запрашивала для себя статус иноагента, а теперь неожиданно называет себя патриоткой.Ранее Пугачева шокировала публику заявлением, что "это не она уехала из России, а Россия уехала от нее", поэтому ей некуда возвращаться. Эти слова многие восприняли как окончательный разрыв с родной страной.Артистка оказалась в центре еще одного скандала в 2023 году, назвав часть россиян "холопами и рабами". Позже она пыталась объясниться, уверяя, что имела в виду не весь народ, а только тех, кто завидует ее успеху и распространяет о ней клевету."Именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью. Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!" — заявила она тогда.Осколки былой славыПоследний скандал на Кипре вызвал волну обсуждений в социальных сетях. Одни защищали Пугачеву, оправдывая ее агрессию навязчивостью журналистов, другие считают, что даже это не извиняет оскорблений в адрес корреспондента."На ровном месте агрессия, была бы довольна жизнью, спокойно ответила бы на вопросы, улыбнулась и пожелала бы всем счастья"; "Престарелая женщина была уважаемой в России, а на деле оказалась грубиянкой"; "Даже слов нет! Столько лет притворяться, улыбаться нам со сцены, кричать, что любит. Как можно жить двойной жизнью", — пишут пользователи в интернете.Ирония судьбы заключается в том, что Пугачева, привыкшая к постоянному вниманию и обожанию на родине, теперь воспринимает подобный интерес как вторжение в личное пространство. За рубежом известность российской Примадонны практически не имеет значения, а ее выступления не транслируют по местным телеканалам.Как призналась сама Пугачева в одном из давних интервью: "Когда я впервые приехала за рубеж, это было в 1971-м году, я заплакала. Мы — несчастные люди, мы не знаем, как надо жить…"Сегодня эти слова звучат особенно иронично. Готова ли женщина, которую на протяжении десятилетий называли Примадонной российской эстрады, принять свой новый статус обычной иностранки на Кипре?*— включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, кипр, израиль, алла пугачева