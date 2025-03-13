https://ria.ru/20250313/protesty-2004652292.html

Во время протестов в Буэнос-Айресе задержали 150 человек

Во время протестов в Буэнос-Айресе задержали 150 человек - РИА Новости, 13.03.2025

Во время протестов в Буэнос-Айресе задержали 150 человек

Сто пятьдесят человек задержаны во время протестов в центре Буэнос-Айреса, сообщила в интервью телеканалу LN+ министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T03:58:00+03:00

2025-03-13T03:58:00+03:00

2025-03-13T03:58:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости. Сто пятьдесят человек задержаны во время протестов в центре Буэнос-Айреса, сообщила в интервью телеканалу LN+ министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. "Ранены 15-17 полицейских, задержаны 150 человек... Многие из людей, пришедших на эту манифестацию, - болельщики, левые (представители левых сил - ред.) - пришли готовыми убивать", - сказала она. В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие их поддержать болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий и дороговизной жизни. Столкновения с полицией начались практически с самого начала манифестации. Позднее отдельные стычки переросли в беспорядки. Протестующие, в основном молодые люди, кидали в полицию палки, бутылки и камни. Полиция задействовала слезоточивый газ, водомёты. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки. В настоящий момент акция завершилась, передаёт корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250313/protesty-2004649772.html

https://ria.ru/20250313/protesty-2004643299.html

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в мире, буэнос-айрес (город)