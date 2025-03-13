https://ria.ru/20250313/protesty-2004649116.html

СМИ: во время протестов в Буэнос-Айресе задержали свыше 100 человек

СМИ: во время протестов в Буэнос-Айресе задержали свыше 100 человек - РИА Новости, 13.03.2025

СМИ: во время протестов в Буэнос-Айресе задержали свыше 100 человек

Свыше 100 человек задержаны во время протестов в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T02:42:00+03:00

2025-03-13T02:42:00+03:00

2025-03-13T11:15:00+03:00

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости. Свыше 100 человек задержаны во время протестов в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал TN. "По меньшей мере 103 человека задержаны", - говорится в сообщении телеканала. В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни. Столкновения с полицией начались практически с самого начала манифестации. Позднее отдельные стычки переросли в беспорядки. Протестующие, в основном молодые люди, кидали в полицию палки, бутылки и камни. Полиция задействовала слезоточивый газ, водомёты. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки. В настоящий момент, как передаёт корреспондент РИА Новости, акция завершилась.

https://ria.ru/20250312/politsiya-2004640439.html

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