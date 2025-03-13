https://ria.ru/20250313/protesty-2004649116.html
СМИ: во время протестов в Буэнос-Айресе задержали свыше 100 человек
СМИ: во время протестов в Буэнос-Айресе задержали свыше 100 человек - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ: во время протестов в Буэнос-Айресе задержали свыше 100 человек
Свыше 100 человек задержаны во время протестов в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T02:42:00+03:00
2025-03-13T02:42:00+03:00
2025-03-13T11:15:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004646555_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_32de60626fb0674a392baae55dd70256.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости. Свыше 100 человек задержаны во время протестов в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал TN. "По меньшей мере 103 человека задержаны", - говорится в сообщении телеканала. В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни. Столкновения с полицией начались практически с самого начала манифестации. Позднее отдельные стычки переросли в беспорядки. Протестующие, в основном молодые люди, кидали в полицию палки, бутылки и камни. Полиция задействовала слезоточивый газ, водомёты. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки. В настоящий момент, как передаёт корреспондент РИА Новости, акция завершилась.
https://ria.ru/20250312/politsiya-2004640439.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004646555_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0b1dfee12a2a3329ad31c3e1e0f2ea43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
СМИ: во время протестов в Буэнос-Айресе задержали свыше 100 человек
TN: во время протестов в Буэнос-Айресе задержали свыше 100 человек
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости.
Свыше 100 человек задержаны во время протестов в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал TN
.
"По меньшей мере 103 человека задержаны", - говорится в сообщении телеканала.
В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни.
Столкновения с полицией начались практически с самого начала манифестации. Позднее отдельные стычки переросли в беспорядки. Протестующие, в основном молодые люди, кидали в полицию палки, бутылки и камни. Полиция задействовала слезоточивый газ, водомёты. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки.
В настоящий момент, как передаёт корреспондент РИА Новости, акция завершилась.