Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 13.03.2025 (обновлено: 11:12 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/protesty-2004643299.html
Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину
Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину - РИА Новости, 13.03.2025
Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину
Столкновения с полицией продолжаются на акции в центре Буэнос-Айреса, протестующие подожгли машину, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T00:29:00+03:00
2025-03-13T11:12:00+03:00
в мире
буэнос-айрес (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004646555_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_32de60626fb0674a392baae55dd70256.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости. Столкновения с полицией продолжаются на акции в центре Буэнос-Айреса, протестующие подожгли машину, передаёт корреспондент РИА Новости. В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, проходит акция протеста, в которой участвуют пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни. Правоохранители продолжают теснить людей на разных улицах города. Протестующие подожгли машину, несколько мусорных баков, пытались построить баррикады. Полиция задействовала мотоциклы, чтобы быстрее разогнать людей. После чего толпа начала разбегаться в разные стороны. Убегая по переулкам, протестующие пытались попасть в кафе и рестораны, где пили кофе жители Буэнос-Айреса. Некоторые били руками в окна, призывая сидящих внутри присоединится к акции. На некоторых улицах под действие газа попали люди, никак не участвовавшие в процессе. Нескольким пожилым людям стало плохо от действия газа. Им помогали сами протестующие - давали умыться молоком, натирали кожу лимоном.
https://ria.ru/20250312/fanaty-2004639902.html
https://ria.ru/20250312/politsiya-2004640439.html
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004646555_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0b1dfee12a2a3329ad31c3e1e0f2ea43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, буэнос-айрес (город)
В мире, Буэнос-Айрес (город)
Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину

Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину и пытались построить баррикады

© РИА Новости/Дарья Станиславец Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли автомобиль. 12 марта 2025
Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли автомобиль. 12 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости/Дарья Станиславец
Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли автомобиль. 12 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости. Столкновения с полицией продолжаются на акции в центре Буэнос-Айреса, протестующие подожгли машину, передаёт корреспондент РИА Новости.
В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, проходит акция протеста, в которой участвуют пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни.
Полиция во время протестов в Буэнос Айресе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Буэнос-Айресе футбольные фанаты начали теснить полицию
Вчера, 23:38
Правоохранители продолжают теснить людей на разных улицах города. Протестующие подожгли машину, несколько мусорных баков, пытались построить баррикады.
Полиция задействовала мотоциклы, чтобы быстрее разогнать людей. После чего толпа начала разбегаться в разные стороны.
Убегая по переулкам, протестующие пытались попасть в кафе и рестораны, где пили кофе жители Буэнос-Айреса. Некоторые били руками в окна, призывая сидящих внутри присоединится к акции.
На некоторых улицах под действие газа попали люди, никак не участвовавшие в процессе. Нескольким пожилым людям стало плохо от действия газа. Им помогали сами протестующие - давали умыться молоком, натирали кожу лимоном.
Полиция возле здания конгресса Аргентины во время антиправительственного протеста - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Полиция в Буэнос-Айресе оттеснила протестующих от здания конгресса
Вчера, 23:42
 
В миреБуэнос-Айрес (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала