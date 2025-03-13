https://ria.ru/20250313/protesty-2004643299.html

Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину

Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину - РИА Новости, 13.03.2025

Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину

Столкновения с полицией продолжаются на акции в центре Буэнос-Айреса, протестующие подожгли машину, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2025

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в мире

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости. Столкновения с полицией продолжаются на акции в центре Буэнос-Айреса, протестующие подожгли машину, передаёт корреспондент РИА Новости. В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, проходит акция протеста, в которой участвуют пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни. Правоохранители продолжают теснить людей на разных улицах города. Протестующие подожгли машину, несколько мусорных баков, пытались построить баррикады. Полиция задействовала мотоциклы, чтобы быстрее разогнать людей. После чего толпа начала разбегаться в разные стороны. Убегая по переулкам, протестующие пытались попасть в кафе и рестораны, где пили кофе жители Буэнос-Айреса. Некоторые били руками в окна, призывая сидящих внутри присоединится к акции. На некоторых улицах под действие газа попали люди, никак не участвовавшие в процессе. Нескольким пожилым людям стало плохо от действия газа. Им помогали сами протестующие - давали умыться молоком, натирали кожу лимоном.

https://ria.ru/20250312/fanaty-2004639902.html

https://ria.ru/20250312/politsiya-2004640439.html

буэнос-айрес (город)

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в мире, буэнос-айрес (город)