https://ria.ru/20250313/protest-2004647843.html
СМИ: на акции протеста в Буэнос-Айресе задержали 14 человек
СМИ: на акции протеста в Буэнос-Айресе задержали 14 человек - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ: на акции протеста в Буэнос-Айресе задержали 14 человек
Четырнадцать человек были задержаны на акции в центре Буэнос-Айреса в Аргентине, число пострадавших увеличилось до шести, сообщает газета Nacion. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T01:54:00+03:00
2025-03-13T01:54:00+03:00
2025-03-13T01:54:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четырнадцать человек были задержаны на акции в центре Буэнос-Айреса в Аргентине, число пострадавших увеличилось до шести, сообщает газета Nacion. В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни. В настоящий момент, как передаёт корреспондент РИА Новости, акция завершилась. "За время демонстрации было задержано 14 человек", - говорится в публикации. По данным издания, шесть человек пострадали. Ранее газета Nacion сообщала об одной пострадавшей.
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в мире
СМИ: на акции протеста в Буэнос-Айресе задержали 14 человек
Nacion: на акции протеста в Буэнос-Айресе задержали 14 человек
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Четырнадцать человек были задержаны на акции в центре Буэнос-Айреса в Аргентине, число пострадавших увеличилось до шести, сообщает газета Nacion
.
В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни. В настоящий момент, как передаёт корреспондент РИА Новости, акция завершилась.
"За время демонстрации было задержано 14 человек", - говорится в публикации.
По данным издания, шесть человек пострадали.
Ранее газета Nacion сообщала об одной пострадавшей.