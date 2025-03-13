https://ria.ru/20250313/proekt-2004885093.html

Курды раскритиковали проект новой конституции Сирии

Курды раскритиковали проект новой конституции Сирии - РИА Новости, 13.03.2025

Курды раскритиковали проект новой конституции Сирии

Проект конституции на переходный период, подписанный в Дамаске в четверг, не учитывает национальное разнообразие Сирии и по ряду пунктов имеет сходство с... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T23:06:00+03:00

2025-03-13T23:06:00+03:00

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сирия

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БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Проект конституции на переходный период, подписанный в Дамаске в четверг, не учитывает национальное разнообразие Сирии и по ряду пунктов имеет сходство с конституцией, принятой правящей ранее партией БААС, говорится в заявлении курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии. Президент Сирии на переходный период Ахмад Аш-Шараа в четверг подписал проект конституции на переходный период. "Сегодня в Дамаске был опубликован так называемый "конституционный указ", который содержит пункты, схожие с критериями и стандартами, установленными в прошлом баасистским правительством", - написано в заявлении. В курдской администрации отметили, что утвержденные пункты документа противоречат реальности Сирии, связанной с национальным многообразием общества, и не учитывает интересны всех народов, проживающих на территории страны. "Мы в демократическом самоуправлении на севере и востоке Сирии подчеркиваем, что сегодня Сирии необходимо сплочение и единство ее сынов на пути к определению их демократического будущего и сирийского национального единства", - отмечено в документе. Курдская администрация назвала принятый в Дамаске документ формой и рамками, которые подрывают усилия по достижению подлинной демократии в Сирии, а его положения далеки от Сирии и надежд ее народа. "Настоящая конституция — это та, которой все компоненты делятся и о которой они договариваются, так как она является устойчивым демократическим путем для будущего Сирии и будущих поколений", - отмечено в коммюнике. В понедельник руководство курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты.

https://ria.ru/20250310/kurdy-2004189724.html

https://ria.ru/20250227/kurdy-2002045567.html

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в мире, сирия, дамаск (город), сирийские демократические силы