СМИ назвали главную проблему Украины на фронте
FT: нехватка людей для фронта остается главной проблемой Украины
© Getty Images / Diego FedeleУкраинский военный
© Getty Images / Diego Fedele
Украинский военный
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия является главной проблемой Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
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"Самая острая проблема Украины — это не отсутствие оружия или боеприпасов, а нехватка людей", — говорится в материале издания.
По словам неназванного западного военного чиновника, поставленные Украиной задачи по набору военных выполнить "очень трудно".
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"Цель — около 30 тысяч человек в месяц, но никто не хочет быть последним призванным — или убитым", — сообщил собеседник газеты.
Оппозиционный депутат Рады Юлия Клименко выступает против снижения возраста мобилизации, поскольку, по ее мнению, это приведет к тому, что молодые люди будут уезжать из страны, что создаст демографический кризис. По ее словам, украинское правительство неправильно подошло к этому вопросу.
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"Трагедия заключается в том, что матери отправляют 16-летних (сыновей. — Прим. ред.) за границу, чтобы им не пришлось служить. <...> Люди боятся, что их отправят (на фронт. — Прим. ред.) без подготовки и оружия. Они не хотят быть мясом", — заявила она.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.