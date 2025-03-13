https://ria.ru/20250313/problema-2004708648.html

СМИ назвали главную проблему Украины на фронте

СМИ назвали главную проблему Украины на фронте - РИА Новости, 13.03.2025

СМИ назвали главную проблему Украины на фронте

Нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия является главной проблемой Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:52:00+03:00

2025-03-13T11:52:00+03:00

2025-03-13T13:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия является главной проблемой Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников. "Самая острая проблема Украины — это не отсутствие оружия или боеприпасов, а нехватка людей", — говорится в материале издания.По словам неназванного западного военного чиновника, поставленные Украиной задачи по набору военных выполнить "очень трудно". "Цель — около 30 тысяч человек в месяц, но никто не хочет быть последним призванным — или убитым", — сообщил собеседник газеты.Оппозиционный депутат Рады Юлия Клименко выступает против снижения возраста мобилизации, поскольку, по ее мнению, это приведет к тому, что молодые люди будут уезжать из страны, что создаст демографический кризис. По ее словам, украинское правительство неправильно подошло к этому вопросу. "Трагедия заключается в том, что матери отправляют 16-летних (сыновей. — Прим. ред.) за границу, чтобы им не пришлось служить. <...> Люди боятся, что их отправят (на фронт. — Прим. ред.) без подготовки и оружия. Они не хотят быть мясом", — заявила она.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250313/tramp-2004705382.html

https://ria.ru/20250313/vsu-2004706390.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев