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СМИ назвали главную проблему Украины на фронте - РИА Новости, 13.03.2025
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11:52 13.03.2025 (обновлено: 13:21 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/problema-2004708648.html
СМИ назвали главную проблему Украины на фронте
СМИ назвали главную проблему Украины на фронте - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ назвали главную проблему Украины на фронте
Нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия является главной проблемой Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия является главной проблемой Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников. &quot;Самая острая проблема Украины — это не отсутствие оружия или боеприпасов, а нехватка людей&quot;, — говорится в материале издания.По словам неназванного западного военного чиновника, поставленные Украиной задачи по набору военных выполнить "очень трудно". &quot;Цель — около 30 тысяч человек в месяц, но никто не хочет быть последним призванным — или убитым&quot;, — сообщил собеседник газеты.Оппозиционный депутат Рады Юлия Клименко выступает против снижения возраста мобилизации, поскольку, по ее мнению, это приведет к тому, что молодые люди будут уезжать из страны, что создаст демографический кризис. По ее словам, украинское правительство неправильно подошло к этому вопросу. &quot;Трагедия заключается в том, что матери отправляют 16-летних (сыновей. — Прим. ред.) за границу, чтобы им не пришлось служить. &lt;...&gt; Люди боятся, что их отправят (на фронт. — Прим. ред.) без подготовки и оружия. Они не хотят быть мясом&quot;, — заявила она.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004705382.html
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5
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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
СМИ назвали главную проблему Украины на фронте

FT: нехватка людей для фронта остается главной проблемой Украины

© Getty Images / Diego FedeleУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Getty Images / Diego Fedele
Украинский военный
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия является главной проблемой Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
«

"Самая острая проблема Украины — это не отсутствие оружия или боеприпасов, а нехватка людей", — говорится в материале издания.

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По словам неназванного западного военного чиновника, поставленные Украиной задачи по набору военных выполнить "очень трудно".
«

"Цель — около 30 тысяч человек в месяц, но никто не хочет быть последним призванным — или убитым", — сообщил собеседник газеты.

Оппозиционный депутат Рады Юлия Клименко выступает против снижения возраста мобилизации, поскольку, по ее мнению, это приведет к тому, что молодые люди будут уезжать из страны, что создаст демографический кризис. По ее словам, украинское правительство неправильно подошло к этому вопросу.
«

"Трагедия заключается в том, что матери отправляют 16-летних (сыновей. — Прим. ред.) за границу, чтобы им не пришлось служить. <...> Люди боятся, что их отправят (на фронт. — Прим. ред.) без подготовки и оружия. Они не хотят быть мясом", — заявила она.

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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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