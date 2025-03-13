Рейтинг@Mail.ru
Данные об уволенном замглавы курского МЧС удалили с сайта главка - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/priputa-2004782690.html
Данные об уволенном замглавы курского МЧС удалили с сайта главка
Данные об уволенном замглавы курского МЧС удалили с сайта главка - РИА Новости, 13.03.2025
Данные об уволенном замглавы курского МЧС удалили с сайта главка
Данные об уже бывшем заместителе главы МЧС России по Курской области полковнике Леониде Припуте, отвечавшем за вопросы гражданской обороны и защиты населения и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:08:00+03:00
2025-03-13T16:08:00+03:00
происшествия
александр хинштейн
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004722644_0:221:627:574_1920x0_80_0_0_511f0347c07cf9b6f8761e2988e08770.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Данные об уже бывшем заместителе главы МЧС России по Курской области полковнике Леониде Припуте, отвечавшем за вопросы гражданской обороны и защиты населения и подозреваемом в коррупции, удалены с официального сайта регионального главка министерства. Ранее в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, появилась информация об освобождении Припуты от должности, основания для увольнения на сайте реестра не сообщаются. По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Припуту могли снять с занимаемой должности по итогам проведенной инспекторской проверки; его увольнение произошло сразу после возбуждения уголовного дела о мошенничестве почти на 160 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в приграничных районах и может быть связано с ним. Официальным комментарием регионального главка МЧС России РИА Новости пока не располагает. В среду на официальном сайте курского главка МЧС РФ данные с фотографией и биографией Припуты были опубликованы в разделе "Руководство". В четверг эта информация оказалась удалена. Накануне МВД РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", для сооружения линий заграждений на территории Курской области. На прошлой неделе в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых "зубами дракона", было заведено уголовное дело. Заказчиком работ по их установке выступала Корпорация развития Курской области (КРКО). Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил впоследствии, что правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в приграничье Курской области. Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html
https://ria.ru/20250306/sledstvie-2003391187.html
https://ria.ru/20250305/minoborony-2003239956.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004722644_0:203:627:673_1920x0_80_0_0_9fd73ebd5a3e68c6d90cc286b45ba240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр хинштейн, владимир лукин
Происшествия, Александр Хинштейн, Владимир Лукин
Данные об уволенном замглавы курского МЧС удалили с сайта главка

Данные об уволенном замглавы курского МЧС Припуте удалили с сайта главка

© Фото : Курский ГАУ/ВКонтактеЛеонид Припута
Леонид Припута - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Курский ГАУ/ВКонтакте
Леонид Припута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Данные об уже бывшем заместителе главы МЧС России по Курской области полковнике Леониде Припуте, отвечавшем за вопросы гражданской обороны и защиты населения и подозреваемом в коррупции, удалены с официального сайта регионального главка министерства.
Ранее в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, появилась информация об освобождении Припуты от должности, основания для увольнения на сайте реестра не сообщаются. По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Припуту могли снять с занимаемой должности по итогам проведенной инспекторской проверки; его увольнение произошло сразу после возбуждения уголовного дела о мошенничестве почти на 160 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в приграничных районах и может быть связано с ним. Официальным комментарием регионального главка МЧС России РИА Новости пока не располагает.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
7 марта, 12:36
В среду на официальном сайте курского главка МЧС РФ данные с фотографией и биографией Припуты были опубликованы в разделе "Руководство". В четверг эта информация оказалась удалена.
Накануне МВД РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", для сооружения линий заграждений на территории Курской области.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
По делу о хищении на ГОЗ по ремонту объектов Балтфлота завершили следствие
6 марта, 13:33
На прошлой неделе в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых "зубами дракона", было заведено уголовное дело. Заказчиком работ по их установке выступала Корпорация развития Курской области (КРКО).
Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил впоследствии, что правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в приграничье Курской области.
Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Экс-сотрудников Минобороны будут судить за крупную взятку
5 марта, 16:20
 
ПроисшествияАлександр ХинштейнВладимир Лукин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала