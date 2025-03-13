https://ria.ru/20250313/priputa-2004782690.html

Данные об уволенном замглавы курского МЧС удалили с сайта главка

Данные об уволенном замглавы курского МЧС удалили с сайта главка - РИА Новости, 13.03.2025

Данные об уволенном замглавы курского МЧС удалили с сайта главка

Данные об уже бывшем заместителе главы МЧС России по Курской области полковнике Леониде Припуте, отвечавшем за вопросы гражданской обороны и защиты населения и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:08:00+03:00

2025-03-13T16:08:00+03:00

2025-03-13T16:08:00+03:00

происшествия

александр хинштейн

владимир лукин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Данные об уже бывшем заместителе главы МЧС России по Курской области полковнике Леониде Припуте, отвечавшем за вопросы гражданской обороны и защиты населения и подозреваемом в коррупции, удалены с официального сайта регионального главка министерства. Ранее в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, появилась информация об освобождении Припуты от должности, основания для увольнения на сайте реестра не сообщаются. По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Припуту могли снять с занимаемой должности по итогам проведенной инспекторской проверки; его увольнение произошло сразу после возбуждения уголовного дела о мошенничестве почти на 160 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в приграничных районах и может быть связано с ним. Официальным комментарием регионального главка МЧС России РИА Новости пока не располагает. В среду на официальном сайте курского главка МЧС РФ данные с фотографией и биографией Припуты были опубликованы в разделе "Руководство". В четверг эта информация оказалась удалена. Накануне МВД РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", для сооружения линий заграждений на территории Курской области. На прошлой неделе в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых "зубами дракона", было заведено уголовное дело. Заказчиком работ по их установке выступала Корпорация развития Курской области (КРКО). Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил впоследствии, что правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в приграничье Курской области. Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html

https://ria.ru/20250306/sledstvie-2003391187.html

https://ria.ru/20250305/minoborony-2003239956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр хинштейн, владимир лукин