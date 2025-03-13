https://ria.ru/20250313/priputa-2004720395.html
Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки
Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки - РИА Новости, 13.03.2025
Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки
Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:39:00+03:00
2025-03-13T12:39:00+03:00
2025-03-13T13:26:00+03:00
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности после инспекторской проверки, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Припута значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Дата освобождения от должности — 24 февраля, основания для увольнения на сайте не указываются. "Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона", — сказал собеседник агентства. По его словам, бывший замначальника курского МЧС мог иметь отношение к так называемым зубам дракона. Накануне МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в Курской области. Подозреваемые — Корпорация развития Курской области и еще две коммерческие организации.Официальным комментарием регионального главка МЧС РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250305/minoborony-2003296704.html
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки
Замглавы МЧС Курской области Припута снят с должности после проверки