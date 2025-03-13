Рейтинг@Mail.ru
Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 13.03.2025 (обновлено: 13:26 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/priputa-2004720395.html
Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки
Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки - РИА Новости, 13.03.2025
Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки
Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:39:00+03:00
2025-03-13T13:26:00+03:00
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004722644_0:221:627:574_1920x0_80_0_0_511f0347c07cf9b6f8761e2988e08770.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности после инспекторской проверки, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Припута значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Дата освобождения от должности — 24 февраля, основания для увольнения на сайте не указываются. "Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона", — сказал собеседник агентства. По его словам, бывший замначальника курского МЧС мог иметь отношение к так называемым зубам дракона. Накануне МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в Курской области. Подозреваемые — Корпорация развития Курской области и еще две коммерческие организации.Официальным комментарием регионального главка МЧС РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250305/minoborony-2003296704.html
https://ria.ru/20250312/piramidy-2004602003.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004722644_0:203:627:673_1920x0_80_0_0_9fd73ebd5a3e68c6d90cc286b45ba240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки

Замглавы МЧС Курской области Припута снят с должности после проверки

© Фото : Курский ГАУ/ВКонтактеЛеонид Припута
Леонид Припута - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Курский ГАУ/ВКонтакте
Леонид Припута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности после инспекторской проверки, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Припута значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Дата освобождения от должности — 24 февраля, основания для увольнения на сайте не указываются.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Фигурантов дела о некачественных сухпайках для Минобороны изобличили
5 марта, 20:58
"Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона", — сказал собеседник агентства.
По его словам, бывший замначальника курского МЧС мог иметь отношение к так называемым зубам дракона.
Накануне МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в Курской области. Подозреваемые — Корпорация развития Курской области и еще две коммерческие организации.
Официальным комментарием регионального главка МЧС РИА Новости пока не располагает.
Противотанковые заграждения - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Курской области возбудили дело об афере с противотанковыми заграждениями
Вчера, 18:58
 
РоссияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала