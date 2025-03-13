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Премьер Гренландии призвал решительно отвергнуть слова Трампа про аннексию - РИА Новости, 13.03.2025
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23:35 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/premer-2004887550.html
Премьер Гренландии призвал решительно отвергнуть слова Трампа про аннексию
Премьер Гренландии призвал решительно отвергнуть слова Трампа про аннексию - РИА Новости, 13.03.2025
Премьер Гренландии призвал решительно отвергнуть слова Трампа про аннексию
Уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил, что созовет встречу партийных лидеров в ответ на повторное заявление президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:35:00+03:00
2025-03-13T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил, что созовет встречу партийных лидеров в ответ на повторное заявление президента США Дональда Трампа о планах аннексировать остров, передает агентство Франс Пресс. В четверг на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте американский президент, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США, заявил, что, по его мнению, это произойдет. "На этот раз мы должны решительно отвергнуть (слова - ред.) Трампа. Мы не должны продолжать терпеть неуважение", - написал премьер Гренландии в социальных сетях. Эгеде после поражения на парламентских выборах продолжает руководить территорией на временной основе до формирования нового правительства. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004865214.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Премьер Гренландии призвал решительно отвергнуть слова Трампа про аннексию

Эгеде: Гренландия не должна продолжать терпеть неуважение со стороны Трампа

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Остров Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил, что созовет встречу партийных лидеров в ответ на повторное заявление президента США Дональда Трампа о планах аннексировать остров, передает агентство Франс Пресс.
В четверг на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте американский президент, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США, заявил, что, по его мнению, это произойдет.
"На этот раз мы должны решительно отвергнуть (слова - ред.) Трампа. Мы не должны продолжать терпеть неуважение", - написал премьер Гренландии в социальных сетях. Эгеде после поражения на парламентских выборах продолжает руководить территорией на временной основе до формирования нового правительства.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США должно произойти
Вчера, 20:16
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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