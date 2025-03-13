https://ria.ru/20250313/premer-2004887550.html

Премьер Гренландии призвал решительно отвергнуть слова Трампа про аннексию

Премьер Гренландии призвал решительно отвергнуть слова Трампа про аннексию - РИА Новости, 13.03.2025

Премьер Гренландии призвал решительно отвергнуть слова Трампа про аннексию

Уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил, что созовет встречу партийных лидеров в ответ на повторное заявление президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T23:35:00+03:00

2025-03-13T23:35:00+03:00

2025-03-13T23:35:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил, что созовет встречу партийных лидеров в ответ на повторное заявление президента США Дональда Трампа о планах аннексировать остров, передает агентство Франс Пресс. В четверг на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте американский президент, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США, заявил, что, по его мнению, это произойдет. "На этот раз мы должны решительно отвергнуть (слова - ред.) Трампа. Мы не должны продолжать терпеть неуважение", - написал премьер Гренландии в социальных сетях. Эгеде после поражения на парламентских выборах продолжает руководить территорией на временной основе до формирования нового правительства. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.

https://ria.ru/20250313/tramp-2004865214.html

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