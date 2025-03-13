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Премьер Австралии призвал граждан покупать местные товары из-за пошлин США - РИА Новости, 13.03.2025
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09:53 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/premer-2004680522.html
Премьер Австралии призвал граждан покупать местные товары из-за пошлин США
Премьер Австралии призвал граждан покупать местные товары из-за пошлин США - РИА Новости, 13.03.2025
Премьер Австралии призвал граждан покупать местные товары из-за пошлин США
Премьер Австралии Энтони Альбанезе призвал граждан покупать австралийские товары, чтобы поддержать местных производителей после введения США пошлин на импорт... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:53:00+03:00
2025-03-13T09:53:00+03:00
австралия
сша
канберра
энтони альбанезе
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе призвал граждан покупать австралийские товары, чтобы поддержать местных производителей после введения США пошлин на импорт алюминия и стали. Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия, который вступил в силу 12 марта. Среди прочих стран ограничения коснутся импорта из Австралии. Канберра предпринимала попытки добиться от Вашингтона отмены пошлин, но в среду австралийский МИД получил уведомление о том, что Белый дом не сделает исключений. "Я призываю австралийцев, когда они приходят в местные магазины, присмотреться к покупке австралийских товаров. Таким образом покупатели смогут помочь создать рабочие места и поддержать наше местное производство", - заявил Альбанезе в четверг в эфире радиостанции ABC. Австралийский премьер назвал решение администрации Трампа необоснованным и очень разочаровывающим, подчеркнув, что США придерживаются "идеологической позиции", которая влияет на весь мир, и Австралия не является исключением. "Мы будем продолжать отстаивать нашу позицию в ближайшие дни, недели и, если потребуется, месяцы... Мы будем продолжать вести переговоры добросовестно, несмотря на то, что это решение уже принято. Но мы не допустим, чтобы австралийцы страдали от повышения цен, вызванного введением пошлин", - отметил глава австралийского правительства. Австралия - один из крупнейших мировых производителей алюминия и стали. При этом, по данным австралийского правительства, экспорт этой продукции в США составляет менее 0,2% от общего объема экспорта страны.
https://ria.ru/20250312/poshliny-2004577431.html
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австралия, сша, канберра, энтони альбанезе, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Австралия, США, Канберра, Энтони Альбанезе, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Премьер Австралии призвал граждан покупать местные товары из-за пошлин США

Премьер Альбанезе призвал австралийцев покупать местные товары из-за пошлин США

© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе призвал граждан покупать австралийские товары, чтобы поддержать местных производителей после введения США пошлин на импорт алюминия и стали.
Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия, который вступил в силу 12 марта. Среди прочих стран ограничения коснутся импорта из Австралии. Канберра предпринимала попытки добиться от Вашингтона отмены пошлин, но в среду австралийский МИД получил уведомление о том, что Белый дом не сделает исключений.
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"Я призываю австралийцев, когда они приходят в местные магазины, присмотреться к покупке австралийских товаров. Таким образом покупатели смогут помочь создать рабочие места и поддержать наше местное производство", - заявил Альбанезе в четверг в эфире радиостанции ABC.
Австралийский премьер назвал решение администрации Трампа необоснованным и очень разочаровывающим, подчеркнув, что США придерживаются "идеологической позиции", которая влияет на весь мир, и Австралия не является исключением.
"Мы будем продолжать отстаивать нашу позицию в ближайшие дни, недели и, если потребуется, месяцы... Мы будем продолжать вести переговоры добросовестно, несмотря на то, что это решение уже принято. Но мы не допустим, чтобы австралийцы страдали от повышения цен, вызванного введением пошлин", - отметил глава австралийского правительства.
Австралия - один из крупнейших мировых производителей алюминия и стали. При этом, по данным австралийского правительства, экспорт этой продукции в США составляет менее 0,2% от общего объема экспорта страны.
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