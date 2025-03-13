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В РосНИИРОС заявили, что предпосылок для удаления доменной зоны .su нет - РИА Новости, 13.03.2025
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18:11 13.03.2025 (обновлено: 18:19 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/predposylki-2004822006.html
В РосНИИРОС заявили, что предпосылок для удаления доменной зоны .su нет
В РосНИИРОС заявили, что предпосылок для удаления доменной зоны .su нет - РИА Новости, 13.03.2025
В РосНИИРОС заявили, что предпосылок для удаления доменной зоны .su нет
Предпосылок для удаления советской доменной зоны .su не существует, информация об этом появляется не впервые, рассказал РИА Новости руководитель регистратуры... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:11:00+03:00
2025-03-13T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предпосылок для удаления советской доменной зоны .su не существует, информация об этом появляется не впервые, рассказал РИА Новости руководитель регистратуры домена верхнего уровня .su Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) Евгений Кускевич. РосНИИРОС является регистратурой домена .su с 1993 года. На сегодняшний день в зоне .su зарегистрировано 112 тысяч сайтов. Ранее в четверг портал Domain Name Wire со ссылкой на ICANN сообщил, что национальный интернет-домен СССР .su планируется вывести из эксплуатации к 2030 году. Позже регистратура доменной зоны .su сообщила, что не получала уведомлений о планах ее ликвидации от Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), продолжит поддерживать и развивать домен. "Мы действительно никаких уведомлений не получали. Если вы поищете в интернете новости, то такая история - об удалении доменной зоны .su - происходит регулярно. Никаких предпосылок для этого нет", - сообщил Кускевич. Он также рассказал о процедуре потенциальной ликвидации доменной зоны, которая разработана ICANN. Так, национальный домен может быть ликвидирован только в случае, когда его код исчезает из стандарта Международной организации по стандартизации (ISO). В свою очередь код .su на текущий момент находится в стандарте по заявлению российской стороны от 2008 года, никто его оттуда не удалял. "В самой процедуре написано, что если происходит триггерное событие - удаление кода из стандарта - тогда дается 5 лет, может быть, процедура будет продлена на 10 лет, чтобы дать пользователям возможности для перехода на новые сайты. Но этого ничего не предвидится", - прокомментировал Кускевич.
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технологии, ссср, icann, россия
Технологии, СССР, ICANN, Россия
В РосНИИРОС заявили, что предпосылок для удаления доменной зоны .su нет

Кускевич: предпосылок для удаления доменной зоны .su не существует

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предпосылок для удаления советской доменной зоны .su не существует, информация об этом появляется не впервые, рассказал РИА Новости руководитель регистратуры домена верхнего уровня .su Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) Евгений Кускевич.
РосНИИРОС является регистратурой домена .su с 1993 года. На сегодняшний день в зоне .su зарегистрировано 112 тысяч сайтов. Ранее в четверг портал Domain Name Wire со ссылкой на ICANN сообщил, что национальный интернет-домен СССР .su планируется вывести из эксплуатации к 2030 году.
Позже регистратура доменной зоны .su сообщила, что не получала уведомлений о планах ее ликвидации от Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), продолжит поддерживать и развивать домен.
"Мы действительно никаких уведомлений не получали. Если вы поищете в интернете новости, то такая история - об удалении доменной зоны .su - происходит регулярно. Никаких предпосылок для этого нет", - сообщил Кускевич.
Он также рассказал о процедуре потенциальной ликвидации доменной зоны, которая разработана ICANN. Так, национальный домен может быть ликвидирован только в случае, когда его код исчезает из стандарта Международной организации по стандартизации (ISO). В свою очередь код .su на текущий момент находится в стандарте по заявлению российской стороны от 2008 года, никто его оттуда не удалял.
"В самой процедуре написано, что если происходит триггерное событие - удаление кода из стандарта - тогда дается 5 лет, может быть, процедура будет продлена на 10 лет, чтобы дать пользователям возможности для перехода на новые сайты. Но этого ничего не предвидится", - прокомментировал Кускевич.
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