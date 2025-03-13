https://ria.ru/20250313/predlozhenie-2004613090.html

Зеленский помог Путину с ответом на предложение Трампа

Зеленский помог Путину с ответом на предложение Трампа - РИА Новости, 13.03.2025

Зеленский помог Путину с ответом на предложение Трампа

Не сегодня завтра Владимир Путин ответит — в том числе в ходе разговора с Трампом — на предложение о 30-дневном перемирии, выдвинутое Соединенными Штатами и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:00:00+03:00

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Не сегодня завтра Владимир Путин ответит — в том числе в ходе разговора с Трампом — на предложение о 30-дневном перемирии, выдвинутое Соединенными Штатами и поддержанное Украиной. Но в ожидании этого ответа (вполне предсказуемого — если не забывать о позиции российского президента) в Киеве упустили хорошую возможность промолчать. Владимир Зеленский не выдержал — и высказался об адресованных Москве предложениях.Нет, его заявления не изменили ход событий и не повлияли на отношение Кремля к американо-украинской инициативе, но они стали наглядным подтверждением того, о чем все время говорил Владимир Путин: киевское руководство не готово к реальным переговорам. Зеленскому трудно было удержаться — ведь он понимает, что очень скоро его начнут обвинять в предательстве: сначала обещал поражение России (с помощью Запада), потом обещал вернуть потерянные территории, а теперь обещает гарантии безопасности для Украины от того же Запада. Но никаких гарантий не будет — и в этом скоро убедятся его граждане. Поэтому молчать Зеленскому сложно.Вот он и говорит о том, что, по сути, перечеркивает ту комбинацию, которую придумали американцы: "Никто из нас не верит русским, мы это проходили, но играть с нарративами о том, что мы не хотим окончания войны, мы не будем. Я настроен очень серьезно, для меня важно завершить войну. Я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить Россию к завершению войны".Проще говоря: мы хотим, чтобы коллективный Запад оказал давление на Россию и заставил ее отступиться от Украины. А на каких условиях? Нейтральный статус, демилитаризация, отказ от территориальных претензий? Нет, что вы, все будет обсуждаться после 30-дневного перемирия. Причем главное для Зеленского — "согласовать с нашими союзниками и зафиксировать в документах шаги и форматы тех или иных гарантий безопасности, которые будут у Украины после завершения этой войны". То есть все о том же — если не вступление в НАТО, то двусторонние гарантии стран НАТО плюс натовские же "миротворцы". Ну и чтобы окончательно закрыть тему мирного урегулирования, Зеленский высказался и о земельном вопросе: "Мы воюем за нашу независимость. Поэтому признавать какие-либо оккупированные территории Россией мы не будем. Наши люди сражались за это, наши герои погибли. Сколько раненых, сколько всего пережито. Поэтому никто не забудет об этом. Это самая главная красная линия".Киевская "красная линия" касается непризнания реальности, то есть границ Российской Федерации. И речь тут идет не о временном перемирии, а об условиях постоянного соглашения о прекращении огня (в котором, как надеется Зеленский, будут и натовские гарантии безопасности). То есть что же у нас получается?России предлагают перемирие на месяц, которое потом будет продлеваться до тех пор, пока не будет подписан не мирный договор, а соглашение о постоянном прекращении огня, та самая заморозка. И это притом что Россия все время повторяет, что она согласна только на постоянное, долгосрочное урегулирование. Такое, которое исключало бы возобновление конфликта и устраняло бы угрозы нашей безопасности с западного направления. Со стороны НАТО и Украины — вместе взятых или по отдельности.Вместо этого нам предлагают временную бумажку, в которой даже не будет признания наших границ. И более того — в Киеве "никто не забудет" о потерянных территориях, то есть будут жить с надеждой на реванш, как жили с 2014-го по 2022-й. И на это России предлагают согласиться?Конечно, нет. Это просто игра Зеленского, пытающегося вывернуться из того штопора, куда его затягивает ход истории, и надеющегося отменить приговор, который уже вынесен. И не подлежит обжалованию.

https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004439750.html

https://ria.ru/20250312/medvedchuk-2004521403.html

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аналитика, россия, украина, сша