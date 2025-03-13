Рейтинг@Mail.ru
На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 13.03.2025 (обновлено: 14:46 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/pravitelstvo-2004747275.html
На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей
На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.03.2025
На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей
Правительство России направит Курской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавших промышленных предприятий, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:16:00+03:00
2025-03-13T14:46:00+03:00
курская область
михаил мишустин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004687680_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ed5ee2ceb24753843bd66749c138be85.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство России направит Курской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавших промышленных предприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы дополнительно направим около 2,5 миллиардов рублей Курской области. Средства пойдут на финансирование мероприятий по поддержке пострадавших промышленных предприятий", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.По его словам, такое решение позволит ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных районах и обеспечить соблюдение социальных гарантий для граждан, которые работают на этих предприятиях.
https://ria.ru/20250223/vlasti-2001092817.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004687680_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_271c5257f92e0260918f3dc17db6ed4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, михаил мишустин, россия, экономика
Курская область, Михаил Мишустин, Россия, Экономика
На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей

На поддержку пострадавших предприятий в Курской области направят 2,5 млрд рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКурская область
Курская область - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Курская область . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство России направит Курской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавших промышленных предприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы дополнительно направим около 2,5 миллиардов рублей Курской области. Средства пойдут на финансирование мероприятий по поддержке пострадавших промышленных предприятий", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
По его словам, такое решение позволит ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных районах и обеспечить соблюдение социальных гарантий для граждан, которые работают на этих предприятиях.
Житель села Рыжевка Курской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей
23 февраля, 10:06
 
Курская областьМихаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала