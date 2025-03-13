https://ria.ru/20250313/pravitelstvo-2004747275.html

На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей

На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.03.2025

На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей

Правительство России направит Курской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавших промышленных предприятий, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:16:00+03:00

2025-03-13T14:16:00+03:00

2025-03-13T14:46:00+03:00

курская область

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство России направит Курской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавших промышленных предприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы дополнительно направим около 2,5 миллиардов рублей Курской области. Средства пойдут на финансирование мероприятий по поддержке пострадавших промышленных предприятий", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.По его словам, такое решение позволит ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных районах и обеспечить соблюдение социальных гарантий для граждан, которые работают на этих предприятиях.

https://ria.ru/20250223/vlasti-2001092817.html

курская область

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курская область, михаил мишустин, россия, экономика