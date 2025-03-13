https://ria.ru/20250313/pravitelstvo-2004747275.html
На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей
На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.03.2025
На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей
Правительство России направит Курской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавших промышленных предприятий, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:16:00+03:00
2025-03-13T14:16:00+03:00
2025-03-13T14:46:00+03:00
курская область
михаил мишустин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004687680_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ed5ee2ceb24753843bd66749c138be85.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство России направит Курской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавших промышленных предприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы дополнительно направим около 2,5 миллиардов рублей Курской области. Средства пойдут на финансирование мероприятий по поддержке пострадавших промышленных предприятий", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.По его словам, такое решение позволит ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных районах и обеспечить соблюдение социальных гарантий для граждан, которые работают на этих предприятиях.
https://ria.ru/20250223/vlasti-2001092817.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004687680_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_271c5257f92e0260918f3dc17db6ed4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, михаил мишустин, россия, экономика
Курская область, Михаил Мишустин, Россия, Экономика
На поддержку предприятий в Курской области направят 2,5 миллиарда рублей
На поддержку пострадавших предприятий в Курской области направят 2,5 млрд рублей