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Россия и Белоруссия будут бороться с неоколониальными практиками
Россия и Белоруссия будут бороться с неоколониальными практиками - РИА Новости, 13.03.2025
Россия и Белоруссия будут бороться с неоколониальными практиками
РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в борьбе с современными неоколониальными практиками, включая незаконные принудительные меры, говорится в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:25:00+03:00
2025-03-13T19:25:00+03:00
2025-03-13T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в борьбе с современными неоколониальными практиками, включая незаконные принудительные меры, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Стороны намерены укреплять координацию в органах и структурах ООН, в том числе в ее Генеральной Ассамблее, для продвижения общих приоритетов и противодействия инициативам, направленным против двух стран. Россия и Беларусь будут и дальше наращивать взаимодействие в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, в первую очередь в целях недопущения подмены общепризнанных международно-правовых принципов "порядком, основанным на правилах" и совместной борьбы с современными неоколониальными практиками, включая незаконные односторонние принудительные меры", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, оон, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ООН, В мире
Россия и Белоруссия будут бороться с неоколониальными практиками
Путин и Лукашенко нарастят сотрудничество в борьбе с неоколониальными практиками