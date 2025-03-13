https://ria.ru/20250313/praktiki-2004852799.html

Россия и Белоруссия будут бороться с неоколониальными практиками

Россия и Белоруссия будут бороться с неоколониальными практиками - РИА Новости, 13.03.2025

Россия и Белоруссия будут бороться с неоколониальными практиками

РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в борьбе с современными неоколониальными практиками, включая незаконные принудительные меры, говорится в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:25:00+03:00

2025-03-13T19:25:00+03:00

2025-03-13T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в борьбе с современными неоколониальными практиками, включая незаконные принудительные меры, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Стороны намерены укреплять координацию в органах и структурах ООН, в том числе в ее Генеральной Ассамблее, для продвижения общих приоритетов и противодействия инициативам, направленным против двух стран. Россия и Беларусь будут и дальше наращивать взаимодействие в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, в первую очередь в целях недопущения подмены общепризнанных международно-правовых принципов "порядком, основанным на правилах" и совместной борьбы с современными неоколониальными практиками, включая незаконные односторонние принудительные меры", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004847200.html

россия

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, оон, в мире