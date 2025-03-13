Рейтинг@Mail.ru
СМИ неожиданно охарактеризовали операцию "Поток" в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/potok-2004864393.html
СМИ неожиданно охарактеризовали операцию "Поток" в Курской области
СМИ неожиданно охарактеризовали операцию "Поток" в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ неожиданно охарактеризовали операцию "Поток" в Курской области
Операция "Поток", в результате которой российские бойцы прорвались в тыл ВСУ в Судже по газовой трубе, была величайшим подвигом, пишет бразильский аналитик... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:11:00+03:00
2025-03-13T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
суджа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004277319_533:250:1147:595_1920x0_80_0_0_1567d3bdb71d560d1a705527060d23e0.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Операция "Поток", в результате которой российские бойцы прорвались в тыл ВСУ в Судже по газовой трубе, была величайшим подвигом, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."То, что произошло в Курской области, было не просто сложной логистической миссией. Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск. Они не стали героями случайно. Они столкнулись с немыслимым и, вместо того чтобы сдаться, вышли победителями, прорвав украинскую оборону и захватив стратегические позиции", — говорится в публикации.Лейрос обратил внимание на то, что неожиданное появление российских военных было настолько впечатляющим, что солдаты ВСУ не знали, как реагировать на это. Кроме того, аналитик назвал операцию отличным примером человеческой стойкости и добавил, что она войдет в анналы мировой военной истории.В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль Суджи и двух поселков в Курской области.Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала свертыванию их обороны.
https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004821406.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
курская область
россия
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004277319_497:167:1128:640_1920x0_80_0_0_214fac1003118f5c2cacde756d12eea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, суджа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Суджа
СМИ неожиданно охарактеризовали операцию "Поток" в Курской области

Аналитик Лейрос назвал действия ВС России в Курской области грандиозным подвигом

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
Перейти в медиабанк
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Операция "Поток", в результате которой российские бойцы прорвались в тыл ВСУ в Судже по газовой трубе, была величайшим подвигом, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"То, что произошло в Курской области, было не просто сложной логистической миссией. Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск. Они не стали героями случайно. Они столкнулись с немыслимым и, вместо того чтобы сдаться, вышли победителями, прорвав украинскую оборону и захватив стратегические позиции", — говорится в публикации.
Дорога смерти для ВСУ от Суджи в сторону Сумской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области
Вчера, 15:15
Лейрос обратил внимание на то, что неожиданное появление российских военных было настолько впечатляющим, что солдаты ВСУ не знали, как реагировать на это. Кроме того, аналитик назвал операцию отличным примером человеческой стойкости и добавил, что она войдет в анналы мировой военной истории.
В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль Суджи и двух поселков в Курской области.
Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В США резко высказались об Украине после переговоров
Вчера, 18:09
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.
Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала свертыванию их обороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
Вчера, 10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСуджа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала