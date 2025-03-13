https://ria.ru/20250313/potok-2004864393.html

СМИ неожиданно охарактеризовали операцию "Поток" в Курской области

СМИ неожиданно охарактеризовали операцию "Поток" в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

СМИ неожиданно охарактеризовали операцию "Поток" в Курской области

Операция "Поток", в результате которой российские бойцы прорвались в тыл ВСУ в Судже по газовой трубе, была величайшим подвигом, пишет бразильский аналитик... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:11:00+03:00

2025-03-13T20:11:00+03:00

2025-03-13T20:11:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Операция "Поток", в результате которой российские бойцы прорвались в тыл ВСУ в Судже по газовой трубе, была величайшим подвигом, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."То, что произошло в Курской области, было не просто сложной логистической миссией. Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск. Они не стали героями случайно. Они столкнулись с немыслимым и, вместо того чтобы сдаться, вышли победителями, прорвав украинскую оборону и захватив стратегические позиции", — говорится в публикации.Лейрос обратил внимание на то, что неожиданное появление российских военных было настолько впечатляющим, что солдаты ВСУ не знали, как реагировать на это. Кроме того, аналитик назвал операцию отличным примером человеческой стойкости и добавил, что она войдет в анналы мировой военной истории.В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль Суджи и двух поселков в Курской области.Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала свертыванию их обороны.

https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html

https://ria.ru/20250313/ukraina-2004821406.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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