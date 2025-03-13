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На Западе одной фразой описали операцию "Поток" - РИА Новости, 13.03.2025
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06:01 13.03.2025 (обновлено: 10:59 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html
На Западе одной фразой описали операцию "Поток"
На Западе одной фразой описали операцию "Поток" - РИА Новости, 13.03.2025
На Западе одной фразой описали операцию "Поток"
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен пришел в восторг от успешной реализации операции по заходу российских бойцов в тыл ВСУ по газовой трубе в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:01:00+03:00
2025-03-13T10:59:00+03:00
курская область
суджа
вооруженные силы рф
валерий герасимов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен пришел в восторг от успешной реализации операции по заходу российских бойцов в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже в Курской области, получившей название "Поток". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.&quot;Об этом будут писать книги и снимать фильмы. Удивительно&quot;, — написал он, комментируя кадры репортажа о подготовке и проведении курского прорыва.Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что проход российских военных по трубе к Судже, названный операцией "Поток", стал неожиданным для украинских боевиков, удерживавших позиции в Курской области.
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004634573.html
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курская область
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курская область, суджа, вооруженные силы рф, валерий герасимов
Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов
На Западе одной фразой описали операцию "Поток"

Профессор Малинен восхитился операцией "Поток" в Курской области

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен пришел в восторг от успешной реализации операции по заходу российских бойцов в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже в Курской области, получившей название "Поток". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.
«

"Об этом будут писать книги и снимать фильмы. Удивительно", — написал он, комментируя кадры репортажа о подготовке и проведении курского прорыва.

Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Герасимов назвал итоги операции "Поток" в Судже
Вчера, 22:39
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что проход российских военных по трубе к Судже, названный операцией "Поток", стал неожиданным для украинских боевиков, удерживавших позиции в Курской области.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток"
Вчера, 21:01
 
Курская областьСуджаВооруженные силы РФВалерий Герасимов
 
 
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