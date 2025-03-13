https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html

На Западе одной фразой описали операцию "Поток"

На Западе одной фразой описали операцию "Поток" - РИА Новости, 13.03.2025

На Западе одной фразой описали операцию "Поток"

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен пришел в восторг от успешной реализации операции по заходу российских бойцов в тыл ВСУ по газовой трубе в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T06:01:00+03:00

2025-03-13T06:01:00+03:00

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курская область

суджа

вооруженные силы рф

валерий герасимов

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен пришел в восторг от успешной реализации операции по заходу российских бойцов в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже в Курской области, получившей название "Поток". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х."Об этом будут писать книги и снимать фильмы. Удивительно", — написал он, комментируя кадры репортажа о подготовке и проведении курского прорыва.Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что проход российских военных по трубе к Судже, названный операцией "Поток", стал неожиданным для украинских боевиков, удерживавших позиции в Курской области.

https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004634573.html

https://ria.ru/20250312/mironov-2004621781.html

курская область

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курская область, суджа, вооруженные силы рф, валерий герасимов