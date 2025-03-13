https://ria.ru/20250313/posol-2004789052.html

Посол Германии, приехавший ранее в МИД России, покинул министерство

Посол Германии, приехавший ранее в МИД России, покинул министерство - РИА Новости, 13.03.2025

Посол Германии, приехавший ранее в МИД России, покинул министерство

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф, приехавший ранее в МИД РФ, покинул министерство, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:15:00+03:00

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германия

александр ламбсдорф

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф, приехавший ранее в МИД РФ, покинул министерство, передает корреспондент РИА Новости. Посол ФРГ прибыл в МИД на посольском автомобиле ранее днём в четверг. Причина его визита в министерство остаётся неясной.

https://ria.ru/20250313/mid-2004788601.html

германия

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германия, александр ламбсдорф, в мире