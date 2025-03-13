Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, какое послание отправил Путин перед переговорами с США - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 13.03.2025 (обновлено: 14:02 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/poslanie-2004738793.html
СМИ рассказали, какое послание отправил Путин перед переговорами с США
СМИ рассказали, какое послание отправил Путин перед переговорами с США - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ рассказали, какое послание отправил Путин перед переговорами с США
Президент России Владимир Путин послал демонстративный военный сигнал перед переговорами с США, прибыв в Курскую область в камуфляжной форме, пишет Washington... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:40:00+03:00
2025-03-13T14:02:00+03:00
россия
курская область
сша
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004641348_0:0:1746:983_1920x0_80_0_0_93e9fa939b5e1bc0495a3595537613c4.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин послал демонстративный военный сигнал перед переговорами с США, прибыв в Курскую область в камуфляжной форме, пишет Washington Post."В преддверии переговоров с американскими официальными лицами о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин послал демонстративный военный сигнал, когда он впервые за долгое время прибыл в камуфляжной форме в Курскую область, чтобы отметить продвижение российских войск против украинских сил в этом регионе на юге России", — говорится в материале.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации.В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства надел форму с армейским камуфляжем в Курской области, поскольку посчитал это необходимым.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004705382.html
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004690664.html
россия
курская область
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004641348_385:0:1746:1021_1920x0_80_0_0_1307ed34a8be885515978b3a65bb01ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сша, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, дмитрий песков, в мире, украина
Россия, Курская область, США, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, В мире, Украина
СМИ рассказали, какое послание отправил Путин перед переговорами с США

WP: Путин послал демонстративный сигнал, прибыв в Курскую область

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин послал демонстративный военный сигнал перед переговорами с США, прибыв в Курскую область в камуфляжной форме, пишет Washington Post.
«
"В преддверии переговоров с американскими официальными лицами о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин послал демонстративный военный сигнал, когда он впервые за долгое время прибыл в камуфляжной форме в Курскую область, чтобы отметить продвижение российских войск против украинских сил в этом регионе на юге России", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
СМИ рассказали о панике лидеров ЕС из-за возмездия Трампа за помощь Украине
11:34
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства надел форму с армейским камуфляжем в Курской области, поскольку посчитал это необходимым.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Это неизбежно". СМИ рассказали, какая мирная сделка ждет Украину
10:24
 
РоссияКурская областьСШАВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала