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СМИ рассказали, какое послание отправил Путин перед переговорами с США
СМИ рассказали, какое послание отправил Путин перед переговорами с США - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ рассказали, какое послание отправил Путин перед переговорами с США
Президент России Владимир Путин послал демонстративный военный сигнал перед переговорами с США, прибыв в Курскую область в камуфляжной форме, пишет Washington... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:40:00+03:00
2025-03-13T13:40:00+03:00
2025-03-13T14:02:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин послал демонстративный военный сигнал перед переговорами с США, прибыв в Курскую область в камуфляжной форме, пишет Washington Post."В преддверии переговоров с американскими официальными лицами о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин послал демонстративный военный сигнал, когда он впервые за долгое время прибыл в камуфляжной форме в Курскую область, чтобы отметить продвижение российских войск против украинских сил в этом регионе на юге России", — говорится в материале.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации.В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства надел форму с армейским камуфляжем в Курской области, поскольку посчитал это необходимым.
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россия, курская область, сша, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, дмитрий песков, в мире, украина
Россия, Курская область, США, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, В мире, Украина
СМИ рассказали, какое послание отправил Путин перед переговорами с США
WP: Путин послал демонстративный сигнал, прибыв в Курскую область