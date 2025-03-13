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Дуда призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2025
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08:15 13.03.2025 (обновлено: 08:39 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/polsha-2004665424.html
Дуда призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию, пишут СМИ
Дуда призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2025
Дуда призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию, пишут СМИ
Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию, обсуждал этот вопрос с... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T08:15:00+03:00
2025-03-13T08:39:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию, обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом, пишет газета Financial Times."Президент Польши призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию", - говорится в материале газеты.Дуда в интервью изданию заявил, что "очевидно", что Трамп может переместить американские ядерные боеголовки, находящиеся в США или западной Европе, на территорию Польши. По его словам, он недавно обсуждал этот вопрос с Келлогом."Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток", - заявил он.Он также отметил, что на создание собственных ядерных сил у страны уйдут десятилетия.Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250311/peskov-2004298432.html
https://ria.ru/20250310/peregovory-2004181349.html
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в мире, сша, анджей дуда, нато, дональд трамп, кит келлог, европа, польша
В мире, США, Анджей Дуда, НАТО, Дональд Трамп, Кит Келлог, Европа, Польша
Дуда призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию, пишут СМИ

FT: Дуда призвал США перенести ядерное оружие из Западной Европы в Польшу

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию, обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом, пишет газета Financial Times.
"Президент Польши призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию", - говорится в материале газеты.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Польша не прочь поживиться территориями западной Украины, заявили в Кремле
11 марта, 13:08
Дуда в интервью изданию заявил, что "очевидно", что Трамп может переместить американские ядерные боеголовки, находящиеся в США или западной Европе, на территорию Польши. По его словам, он недавно обсуждал этот вопрос с Келлогом.
"Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток", - заявил он.
Он также отметил, что на создание собственных ядерных сил у страны уйдут десятилетия.
Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Глава МИД Польши и спецпосланник Трампа обсудили переговоры по Украине
10 марта, 20:05
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Поставки вооружения Украине через Польшу вернулись к прежнему уровню
Вчера, 11:12
 
В миреСШААнджей ДудаНАТОДональд ТрампКит КеллогЕвропаПольша
 
 
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