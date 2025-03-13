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Песков объяснил ошибку со звуком на видео с Путиным из Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
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18:25 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/peskov-2004828045.html
Песков объяснил ошибку со звуком на видео с Путиным из Курской области
Песков объяснил ошибку со звуком на видео с Путиным из Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Песков объяснил ошибку со звуком на видео с Путиным из Курской области
Звук на видеозаписи совещания, которое провел президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на одном из пунктов управления курской группировкой,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:25:00+03:00
2025-03-13T18:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Звук на видеозаписи совещания, которое провел президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на одном из пунктов управления курской группировкой, "поплыл" из-за рассинхронизации звуковой дорожки с видеодорожкой, но было принято решение показать материал как можно скорее, позже он был отредактирован, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее некоторые зрители обратили внимание на то, что в телевизионной трансляции звук на совещании отставал от картинки, но впоследствии на видео, опубликованном на сайте Кремля, звук был отредактирован. "Это не прямая трансляция, была сделана запись, и потом уже, собственно, когда все вернулись, то на соответствующем носителе это было передано. Но иногда бывает, что называется," поплыл звук", то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. И был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста. По словам пресс-секретаря президента, было принято решение в пользу оперативного информирования общественности. "Приняли решение, что лучше скорее проинформировать общественность, что и было сделано, а потом уже эти кадры заменили уже кадрами должного качества", - добавил представитель Кремля.
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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков объяснил ошибку со звуком на видео с Путиным из Курской области

Песков: звук на совещании Путина из Курской области рассинхронизировался

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Звук на видеозаписи совещания, которое провел президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на одном из пунктов управления курской группировкой, "поплыл" из-за рассинхронизации звуковой дорожки с видеодорожкой, но было принято решение показать материал как можно скорее, позже он был отредактирован, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее некоторые зрители обратили внимание на то, что в телевизионной трансляции звук на совещании отставал от картинки, но впоследствии на видео, опубликованном на сайте Кремля, звук был отредактирован.
"Это не прямая трансляция, была сделана запись, и потом уже, собственно, когда все вернулись, то на соответствующем носителе это было передано. Но иногда бывает, что называется," поплыл звук", то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. И был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
По словам пресс-секретаря президента, было принято решение в пользу оперативного информирования общественности.
"Приняли решение, что лучше скорее проинформировать общественность, что и было сделано, а потом уже эти кадры заменили уже кадрами должного качества", - добавил представитель Кремля.
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ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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