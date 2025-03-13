https://ria.ru/20250313/peskov-2004821006.html

Песков раскрыл причины, почему Европа считает Россию врагом

Песков раскрыл причины, почему Европа считает Россию врагом - РИА Новости, 13.03.2025

Песков раскрыл причины, почему Европа считает Россию врагом

Страны Европы пытаются придумать врага, чтобы оправдать непомерные расходы на вооружение, и Россия, по их мнению, подходит на эту роль лучше других, заявил... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:08:00+03:00

2025-03-13T18:08:00+03:00

2025-03-13T18:12:00+03:00

европа

россия

евросоюз

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны Европы пытаются придумать врага, чтобы оправдать непомерные расходы на вооружение, и Россия, по их мнению, подходит на эту роль лучше других, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (военные расходы - ред.) непомерные расходы для стран ЕС. Они будут терять свою конкурентоспособность. Многие страны просто не могут себе этого позволить, так как экономика находится в стагнации. Для того, чтобы это аргументировать, нужно что сделать? Нужно всячески придумывать врага. Лучше России, с их точки зрения, на это никто не подходит", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250307/rossija-2003604944.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, евросоюз, дмитрий песков, в мире