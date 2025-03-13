https://ria.ru/20250313/peskov-2004821006.html
Песков раскрыл причины, почему Европа считает Россию врагом
Песков раскрыл причины, почему Европа считает Россию врагом - РИА Новости, 13.03.2025
Песков раскрыл причины, почему Европа считает Россию врагом
Страны Европы пытаются придумать врага, чтобы оправдать непомерные расходы на вооружение, и Россия, по их мнению, подходит на эту роль лучше других, заявил... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:08:00+03:00
2025-03-13T18:08:00+03:00
2025-03-13T18:12:00+03:00
европа
россия
евросоюз
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны Европы пытаются придумать врага, чтобы оправдать непомерные расходы на вооружение, и Россия, по их мнению, подходит на эту роль лучше других, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (военные расходы - ред.) непомерные расходы для стран ЕС. Они будут терять свою конкурентоспособность. Многие страны просто не могут себе этого позволить, так как экономика находится в стагнации. Для того, чтобы это аргументировать, нужно что сделать? Нужно всячески придумывать врага. Лучше России, с их точки зрения, на это никто не подходит", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250307/rossija-2003604944.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, евросоюз, дмитрий песков, в мире
Европа, Россия, Евросоюз, Дмитрий Песков, В мире
Песков раскрыл причины, почему Европа считает Россию врагом
Песков: страны Европы придумают внешнего врага, Россия подходит на эту роль