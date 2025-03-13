https://ria.ru/20250313/peskov-2004820671.html

Песков назвал политику антироссийских санкций ошибочной и тупиковой

Песков назвал политику антироссийских санкций ошибочной и тупиковой - РИА Новости, 13.03.2025

Песков назвал политику антироссийских санкций ошибочной и тупиковой

Политика антироссийских санкций является ошибочной и тупиковой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:05:00+03:00

2025-03-13T18:05:00+03:00

2025-03-13T18:14:00+03:00

дмитрий песков

санкции в отношении россии

россия

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Политика антироссийских санкций является ошибочной и тупиковой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как мы знаем, санкции - это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются. С нашей точки зрения, это ошибочная, тупиковая политика европейских государств", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004214639.html

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2025

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дмитрий песков, санкции в отношении россии, россия, в мире