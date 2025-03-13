https://ria.ru/20250313/peskov-2004713249.html
Нет сомнений, что Курская область будет освобождена, заявил Песков
Нет сомнений, что Курская область будет освобождена, заявил Песков - РИА Новости, 13.03.2025
Нет сомнений, что Курская область будет освобождена, заявил Песков
Нет сомнений, что Курская область будет освобождена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:12:00+03:00
2025-03-13T12:12:00+03:00
2025-03-13T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Нет сомнений, что Курская область будет освобождена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, курская область, россия, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Курская область, Россия, Сумская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Безопасность
Нет сомнений, что Курская область будет освобождена, заявил Песков
Дмитрий Песков: нет сомнений, что Курская область будет освобождена
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Нет сомнений, что Курская область будет освобождена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.