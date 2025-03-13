https://ria.ru/20250313/peskov-2004713073.html

Песков оценил сроки освобождения Курской области

Песков оценил сроки освобождения Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

Песков оценил сроки освобождения Курской области

На освобождение Курской области понадобится столько времени, сколько нужно, чтобы сохранить жизни военных и мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 13.03.2025

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2025-03-13T12:12:00+03:00

россия

курская область

сумская область

валерий герасимов

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На освобождение Курской области понадобится столько времени, сколько нужно, чтобы сохранить жизни военных и мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент говорил о том, что это нужно сделать как можно быстрее. Столько, сколько нужно, столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20250313/putin-2004664882.html

россия

курская область

сумская область

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россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины