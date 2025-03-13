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Песков оценил сроки освобождения Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
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12:12 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/peskov-2004713073.html
Песков оценил сроки освобождения Курской области
Песков оценил сроки освобождения Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Песков оценил сроки освобождения Курской области
На освобождение Курской области понадобится столько времени, сколько нужно, чтобы сохранить жизни военных и мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:12:00+03:00
2025-03-13T12:12:00+03:00
россия
курская область
сумская область
валерий герасимов
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На освобождение Курской области понадобится столько времени, сколько нужно, чтобы сохранить жизни военных и мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент говорил о том, что это нужно сделать как можно быстрее. Столько, сколько нужно, столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
https://ria.ru/20250313/putin-2004664882.html
россия
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россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Сумская область, Валерий Герасимов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Песков оценил сроки освобождения Курской области

Песков: на освобождение Курской области уйдет столько времени, сколько нужно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На освобождение Курской области понадобится столько времени, сколько нужно, чтобы сохранить жизни военных и мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент говорил о том, что это нужно сделать как можно быстрее. Столько, сколько нужно, столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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РоссияКурская областьСумская областьВалерий ГерасимовДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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