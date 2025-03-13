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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о новых регионах России - РИА Новости, 13.03.2025
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12:10 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/peskov-2004712304.html
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о новых регионах России
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о новых регионах России - РИА Новости, 13.03.2025
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о новых регионах России
Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожье, Донецк, Луганск - российские регионы, это данность, обозначенная в Конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:10:00+03:00
2025-03-13T12:10:00+03:00
севастополь
запорожье
донецк
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожье, Донецк, Луганск - российские регионы, это данность, обозначенная в Конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией во время спецоперации на Украине. "Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск - это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации. Это, собственно, данность", - сказал Песков журналистам
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севастополь, запорожье, донецк, дмитрий песков, владимир зеленский
Севастополь, Запорожье, Донецк, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о новых регионах России

Песков назвал Крым, Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР российскими регионами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожье, Донецк, Луганск - российские регионы, это данность, обозначенная в Конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией во время спецоперации на Украине.
"Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск - это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации. Это, собственно, данность", - сказал Песков журналистам
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Зеленский сделал заявление о территориальных уступках
Вчера, 18:36
 
СевастопольЗапорожьеДонецкДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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