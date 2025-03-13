https://ria.ru/20250313/peskov-2004712304.html

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о новых регионах России

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о новых регионах России - РИА Новости, 13.03.2025

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о новых регионах России

Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожье, Донецк, Луганск - российские регионы, это данность, обозначенная в Конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:10:00+03:00

2025-03-13T12:10:00+03:00

2025-03-13T12:10:00+03:00

севастополь

запорожье

донецк

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожье, Донецк, Луганск - российские регионы, это данность, обозначенная в Конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией во время спецоперации на Украине. "Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск - это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации. Это, собственно, данность", - сказал Песков журналистам

https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html

севастополь

запорожье

донецк

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севастополь, запорожье, донецк, дмитрий песков, владимир зеленский