https://ria.ru/20250313/peskov-2004711018.html

Кремль призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались

Кремль призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались - РИА Новости, 13.03.2025

Кремль призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:06:00+03:00

2025-03-13T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались. "В целом же, что касается возможных позиций до того, как эти переговоры начались, — а они еще не начались, давайте не забывать, — наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично", — сказал он.При этом Песков подтвердил скорое прибытие в Россию представителей США, с которыми запланированы контакты. Он также добавил, что Россия определит позиции по Украине после получения от представителей США информации о переговорах Штатов и Украины в Саудовской Аравии."После того как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию получим, тогда наступит время обдумывания и формулирования позиции", — объяснил представитель Кремля.Сегодня в Москву прибыл вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что американский чиновник предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в Россию.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.

https://ria.ru/20250313/tramp-2004705382.html

https://ria.ru/20250313/predlozhenie-2004613090.html

https://ria.ru/20250312/zaharova-2004457040.html

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в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп