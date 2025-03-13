Кремль призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались
Песков призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались.
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"В целом же, что касается возможных позиций до того, как эти переговоры начались, — а они еще не начались, давайте не забывать, — наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично", — сказал он.
Он также добавил, что Россия определит позиции по Украине после получения от представителей США информации о переговорах Штатов и Украины в Саудовской Аравии.
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"После того как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию получим, тогда наступит время обдумывания и формулирования позиции", — объяснил представитель Кремля.
Сегодня в Москву прибыл вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что американский чиновник предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в Россию.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.