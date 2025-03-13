Рейтинг@Mail.ru
Кремль призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 13.03.2025 (обновлено: 13:41 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/peskov-2004711018.html
Кремль призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались
Кремль призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались - РИА Новости, 13.03.2025
Кремль призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:06:00+03:00
2025-03-13T13:41:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445989_0:137:3137:1902_1920x0_80_0_0_34dfb0fba859baa5f6b7a383581dd4ff.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались. &quot;В целом же, что касается возможных позиций до того, как эти переговоры начались, — а они еще не начались, давайте не забывать, — наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично&quot;, — сказал он.При этом Песков подтвердил скорое прибытие в Россию представителей США, с которыми запланированы контакты. Он также добавил, что Россия определит позиции по Украине после получения от представителей США информации о переговорах Штатов и Украины в Саудовской Аравии.&quot;После того как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию получим, тогда наступит время обдумывания и формулирования позиции&quot;, — объяснил представитель Кремля.Сегодня в Москву прибыл вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что американский чиновник предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в Россию.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004705382.html
https://ria.ru/20250313/predlozhenie-2004613090.html
https://ria.ru/20250312/zaharova-2004457040.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445989_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_b651a7383eb9cb1d7a12ee3afa2cf0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Кремль призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались

Песков призвал не забывать, что переговоры по Украине еще не начались

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались.
«

"В целом же, что касается возможных позиций до того, как эти переговоры начались, а они еще не начались, давайте не забывать, наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
СМИ рассказали о панике лидеров ЕС из-за возмездия Трампа за помощь Украине
11:34
При этом Песков подтвердил скорое прибытие в Россию представителей США, с которыми запланированы контакты.
Он также добавил, что Россия определит позиции по Украине после получения от представителей США информации о переговорах Штатов и Украины в Саудовской Аравии.
«

"После того как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию получим, тогда наступит время обдумывания и формулирования позиции", — объяснил представитель Кремля.

Сегодня в Москву прибыл вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Зеленский помог Путину с ответом на предложение Трампа
08:00
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что американский чиновник предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в Россию.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины
Вчера, 09:11
 
В миреУкраинаСШАКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала