https://ria.ru/20250313/peskov-2004710853.html
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, заявил Песков
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, заявил Песков - РИА Новости, 13.03.2025
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, заявил Песков
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, они должны быть отменены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:05:00+03:00
2025-03-13T12:05:00+03:00
2025-03-13T12:13:00+03:00
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия считает незаконными введенные против нее санкции, они должны быть отменены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции, ибо они незаконны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие санкции Россия хотела бы, чтобы были отменены в первую очередь.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России.После принятия очередного, 16-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
https://ria.ru/20250313/peskov-2004710278.html
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россия, санкции в отношении россии, в мире, украина, европа, дмитрий песков, евросоюз
Россия, Санкции в отношении России, В мире, Украина, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, заявил Песков
Песков: РФ считает незаконными введенные против нее санкции, их должны отменить