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Россия считает незаконными введенные против нее санкции, заявил Песков - РИА Новости, 13.03.2025
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12:05 13.03.2025 (обновлено: 12:13 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/peskov-2004710853.html
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, заявил Песков
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, заявил Песков - РИА Новости, 13.03.2025
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, заявил Песков
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, они должны быть отменены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:05:00+03:00
2025-03-13T12:13:00+03:00
россия
санкции в отношении россии
в мире
украина
европа
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия считает незаконными введенные против нее санкции, они должны быть отменены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции, ибо они незаконны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие санкции Россия хотела бы, чтобы были отменены в первую очередь.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России.После принятия очередного, 16-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
https://ria.ru/20250313/peskov-2004710278.html
https://ria.ru/20250311/evropa-2004218460.html
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россия, санкции в отношении россии, в мире, украина, европа, дмитрий песков, евросоюз
Россия, Санкции в отношении России, В мире, Украина, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, заявил Песков

Песков: РФ считает незаконными введенные против нее санкции, их должны отменить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия считает незаконными введенные против нее санкции, они должны быть отменены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции, ибо они незаконны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие санкции Россия хотела бы, чтобы были отменены в первую очередь.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Песков сделал заявление о возможной отмене антироссийских санкций
12:03
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России.
После принятия очередного, 16-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Европе заявили о плане Орбана по срыву санкций против России
11 марта, 06:02
 
РоссияСанкции в отношении РоссииВ миреУкраинаЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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