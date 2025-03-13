https://ria.ru/20250313/peskov-2004710278.html

Песков сделал заявление о возможной отмене антироссийских санкций

Песков сделал заявление о возможной отмене антироссийских санкций - РИА Новости, 13.03.2025

Песков сделал заявление о возможной отмене антироссийских санкций

Детали возможной отмены санкций в отношении России - это предмет переговоров, не нужно забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:03:00+03:00

2025-03-13T12:03:00+03:00

2025-03-13T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Детали возможной отмены санкций в отношении России - это предмет переговоров, не нужно забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается деталей (отмены санкций - ред.), то это уже предметы переговоров, и здесь я опять же хочу напомнить вам свои слова - не будем забегать вперед. И нет смысла до переговоров чего-то, какие-то отдельные сегменты озвучивать", - сказал Песков журналистам на вопрос, отмены каких санкций в первую очередь хотела бы Россия.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России.После принятия очередного, 16-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

https://ria.ru/20250313/peskov-2004710853.html

https://ria.ru/20250313/kreml-2004712915.html

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