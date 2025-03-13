https://ria.ru/20250313/peskov-2004710167.html

Кремль: Путин счел необходимым надеть форму с камуфляжем в Курской области

Кремль: Путин счел необходимым надеть форму с камуфляжем в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

Кремль: Путин счел необходимым надеть форму с камуфляжем в Курской области

Президент России Владимир Путин надел форму с армейским камуфляжем в Курской области, поскольку посчитал это необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:03:00+03:00

2025-03-13T12:03:00+03:00

2025-03-13T12:10:00+03:00

дмитрий песков

владимир путин

россия

курская область

безопасность

суджа

валерий герасимов

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надел форму с армейским камуфляжем в Курской области, поскольку посчитал это необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым", - сказал Песков.Также Песков не стал исключать, что россияне могут увидеть Путина в погонах."Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, значит ли то, что если Путин надел форму с армейским камуфляжем, то скоро можно будет увидеть президента России и в погонах.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.

https://ria.ru/20250313/predlozhenie-2004613090.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

россия

курская область

суджа

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дмитрий песков, владимир путин, россия, курская область, безопасность, суджа, валерий герасимов