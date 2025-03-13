Кремль: Путин счел необходимым надеть форму с камуфляжем в Курской области
Песков: Путин счел необходимым надеть форму с камуфляжем в Курской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надел форму с армейским камуфляжем в Курской области, поскольку посчитал это необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым", - сказал Песков.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Также Песков не стал исключать, что россияне могут увидеть Путина в погонах.
"Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, значит ли то, что если Путин надел форму с армейским камуфляжем, то скоро можно будет увидеть президента России и в погонах.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.