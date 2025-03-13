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Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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04:58 13.03.2025 (обновлено: 11:07 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/peskov-2004654212.html
Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана по Украине
Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана по Украине
Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта, заявил американской газете The Washington... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T04:58:00+03:00
2025-03-13T11:07:00+03:00
в мире
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дмитрий песков
владимир зеленский
радослав сикорский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта, заявил американской газете The Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так Песков прокомментировал попавший в распоряжение европейской разведки документ, который, как утверждается, был составлен для Кремля неназванным московским аналитическим центром, якобы связанным с ФСБ.Газета со ссылкой на документ утверждает, что Россия хочет ослабить позиции США на переговорах по Украине, обострив отношения Штатов с другими странами. Издание приписывает Москве намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года.Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль "не знал о подобных рекомендациях", и назвал их "крайне противоречивыми"."Мы работаем с более продуманными вариантами", — приводит газета слова Пескова. В минувший вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
https://ria.ru/20250304/peskov-2002877633.html
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, радослав сикорский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Верховная Рада Украины
Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана по Украине

Песков: Россия работает с продуманными вариантами урегулирования на Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта, заявил американской газете The Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал попавший в распоряжение европейской разведки документ, который, как утверждается, был составлен для Кремля неназванным московским аналитическим центром, якобы связанным с ФСБ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и США
4 марта, 04:08
Газета со ссылкой на документ утверждает, что Россия хочет ослабить позиции США на переговорах по Украине, обострив отношения Штатов с другими странами. Издание приписывает Москве намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года.
Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль "не знал о подобных рекомендациях", и назвал их "крайне противоречивыми".
«
"Мы работаем с более продуманными вариантами", — приводит газета слова Пескова.
В минувший вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной
Вчера, 12:42
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Верховная Рада Украины
 
 
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