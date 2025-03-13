https://ria.ru/20250313/peskov-2004654212.html

Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана по Украине

Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана по Украине - РИА Новости, 13.03.2025

Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана по Украине

Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта, заявил американской газете The Washington... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T04:58:00+03:00

2025-03-13T04:58:00+03:00

2025-03-13T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта, заявил американской газете The Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так Песков прокомментировал попавший в распоряжение европейской разведки документ, который, как утверждается, был составлен для Кремля неназванным московским аналитическим центром, якобы связанным с ФСБ.Газета со ссылкой на документ утверждает, что Россия хочет ослабить позиции США на переговорах по Украине, обострив отношения Штатов с другими странами. Издание приписывает Москве намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года.Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль "не знал о подобных рекомендациях", и назвал их "крайне противоречивыми"."Мы работаем с более продуманными вариантами", — приводит газета слова Пескова. В минувший вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.

https://ria.ru/20250304/peskov-2002877633.html

https://ria.ru/20250312/peskov-2004502633.html

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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, радослав сикорский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), верховная рада украины