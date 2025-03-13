https://ria.ru/20250313/peremirie-2004841231.html

Путин не исключил обсуждение с Трампом перемирия на Украине

Путин не исключил обсуждение с Трампом перемирия на Украине - РИА Новости, 13.03.2025

Путин не исключил обсуждение с Трампом перемирия на Украине

Президент России Владимир Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:54:00+03:00

2025-03-13T18:54:00+03:00

2025-03-13T20:14:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине."Думаю, что нам нужно и с американским нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что определенность по дате и месту проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не появилась.Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе и считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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украина, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, в мире