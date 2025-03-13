Рейтинг@Mail.ru
Путин не исключил обсуждение с Трампом перемирия на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 13.03.2025 (обновлено: 20:14 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/peremirie-2004841231.html
Путин не исключил обсуждение с Трампом перемирия на Украине
Путин не исключил обсуждение с Трампом перемирия на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Путин не исключил обсуждение с Трампом перемирия на Украине
Президент России Владимир Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:54:00+03:00
2025-03-13T20:14:00+03:00
украина
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине."Думаю, что нам нужно и с американским нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что определенность по дате и месту проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не появилась.Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе и считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250313/putin-2004836717.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_199:0:2924:2044_1920x0_80_0_0_35536a0fd3fb2faa4b277c52556480bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, в мире
Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, В мире
Путин не исключил обсуждение с Трампом перемирия на Украине

Путин заявил о желании созвониться с Трампом для обсуждения перемирия на Украине

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
"Думаю, что нам нужно и с американским нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что определенность по дате и месту проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не появилась.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе и считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.
Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию по Украине
Вчера, 18:45
 
УкраинаДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала