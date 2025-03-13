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Переговоры Путина и Лукашенко начались в расширенном составе - РИА Новости, 13.03.2025
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16:36 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/peregovory-2004791575.html
Переговоры Путина и Лукашенко начались в расширенном составе
Переговоры Путина и Лукашенко начались в расширенном составе - РИА Новости, 13.03.2025
Переговоры Путина и Лукашенко начались в расширенном составе
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в расширенном составе, сообщает близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:36:00+03:00
2025-03-13T16:36:00+03:00
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белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в расширенном составе, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Переговоры президентов Беларуси и России в расширенном составе в формате обеда только что начались.️ А тет-а-тет говорили 1 час и 3 минут", - говорится в сообщении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что президенты сначала побеседуют один на один. Затем состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов. Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.
https://ria.ru/20250313/putin-2004767910.html
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Переговоры Путина и Лукашенко начались в расширенном составе

Путин и Лукашенко начали переговоры в расширенном составе

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в расширенном составе в формате обеда
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в расширенном составе в формате обеда - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в расширенном составе в формате обеда
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в расширенном составе, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Переговоры президентов Беларуси и России в расширенном составе в формате обеда только что начались.️ А тет-а-тет говорили 1 час и 3 минут", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что президенты сначала побеседуют один на один. Затем состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов.
Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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