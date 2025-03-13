https://ria.ru/20250313/peregovory-2004791575.html

Переговоры Путина и Лукашенко начались в расширенном составе

Переговоры Путина и Лукашенко начались в расширенном составе - РИА Новости, 13.03.2025

Переговоры Путина и Лукашенко начались в расширенном составе

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в расширенном составе, сообщает близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:36:00+03:00

2025-03-13T16:36:00+03:00

2025-03-13T16:36:00+03:00

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004790265_0:152:1200:826_1920x0_80_0_0_f39a41543a3279aca68b5a112ed6a088.jpg

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в расширенном составе, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Переговоры президентов Беларуси и России в расширенном составе в формате обеда только что начались.️ А тет-а-тет говорили 1 час и 3 минут", - говорится в сообщении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что президенты сначала побеседуют один на один. Затем состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов. Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.

https://ria.ru/20250313/putin-2004767910.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков