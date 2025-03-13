https://ria.ru/20250313/peregovory-2004747530.html

Лавров высказался об ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко

Лавров высказался об ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025

Лавров высказался об ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У МИД РФ высокие ожидания от предстоящих в Кремле переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров."Самые радужные", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце. Президенты России и Белоруссии, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов.Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.

https://ria.ru/20250313/peskov-2004711233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, сергей лавров, владимир путин, александр лукашенко, политика, москва