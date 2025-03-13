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Лавров высказался об ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
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14:17 13.03.2025 (обновлено: 14:29 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/peregovory-2004747530.html
Лавров высказался об ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко
Лавров высказался об ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
Лавров высказался об ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко
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белоруссия
сергей лавров
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александр лукашенко
политика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У МИД РФ высокие ожидания от предстоящих в Кремле переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров."Самые радужные", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце. Президенты России и Белоруссии, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов.Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.
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россия, белоруссия, сергей лавров, владимир путин, александр лукашенко, политика, москва
Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Москва
Лавров высказался об ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко

Лавров заявил о высоких ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У МИД РФ высокие ожидания от предстоящих в Кремле переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Самые радужные", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце. Президенты России и Белоруссии, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов.
Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Песков высказался о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
12:07
 
РоссияБелоруссияСергей ЛавровВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПолитикаМосква
 
 
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