https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров - РИА Новости, 13.03.2025

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров

Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали основательный пакт документов по итогам переговоров в Кремле. Главные заявления российского лидера: РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:14:00+03:00

2025-03-13T18:14:00+03:00

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владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

москва

одкб

нато

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали основательный пакт документов по итогам переговоров в Кремле. Главные заявления российского лидера: О праздновании 9 МаяО сотрудничестве Основные заявления ЛукашенкоЛидеры подписали несколько соглашенийОсновные положения заявления: Встреча лидеров тет-а-тет продлилась час и три минуты. Затем прошли переговоры в расширенном составе в формате обеда.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html

https://ria.ru/20250313/kreml-2004760638.html

белоруссия

россия

москва

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Пресс конференция Путина и Лукашенко Пресс конференция Путина и Лукашенко 2025-03-13T18:14 true PT69M33S

Путин: Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство, отметил Путин после переговоров с Лукашенко 2025-03-13T18:14 true PT0M50S

Путин: западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты Путин: Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство 2025-03-13T18:14 true PT0M33S

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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, москва, одкб, нато, евразийский экономический союз