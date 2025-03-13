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Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров - РИА Новости, 13.03.2025
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18:14 13.03.2025 (обновлено: 20:20 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров - РИА Новости, 13.03.2025
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали основательный пакт документов по итогам переговоров в Кремле. Главные заявления российского лидера: РИА Новости, 13.03.2025
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владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
москва
одкб
нато
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали основательный пакт документов по итогам переговоров в Кремле. Главные заявления российского лидера: О праздновании 9 МаяО сотрудничестве Основные заявления ЛукашенкоЛидеры подписали несколько соглашенийОсновные положения заявления: Встреча лидеров тет-а-тет продлилась час и три минуты. Затем прошли переговоры в расширенном составе в формате обеда.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html
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Пресс конференция Путина и Лукашенко
Пресс конференция Путина и Лукашенко
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Путин: Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство
Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство, отметил Путин после переговоров с Лукашенко
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PT0M50S
Путин: западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты
Путин: Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, москва, одкб, нато, евразийский экономический союз
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Москва, ОДКБ, НАТО, Евразийский экономический союз

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали основательный пакт документов по итогам переговоров в Кремле. Главные заявления российского лидера:
  • государства являются надежными союзниками, стратегическими партнерами и настоящими друзьями;
  • у стран общие позиции по большинству глобальных и региональных проблем;
  • переговоры прошли в дружеской и конструктивной атмосфере;
  • лидеры обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам;
  • страны продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию;
  • Москва высоко оценивает, что Лукашенко совершил первый визит после переизбрания именно в Россию, это подчеркивает особый характер отношений;
  • лидеры подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны;
  • западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты;
  • россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в России белорусы смогут участвовать в местных выборах как избиратели и как кандидаты;
  • президент надеется, что артисты из Белоруссии примут участие в конкурсе "Интервидение" в Москве.

О праздновании 9 Мая

  • Расчет Вооруженных сил Белоруссии примет участие в параде Победы в Москве;
  • Лукашенко подтвердил свое участие в мероприятии;
  • акции "Бессмертного полка" организуют во многих белорусских городах.

О сотрудничестве

  • Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии;
  • есть хорошие перспективы сотрудничества в некоторых стратегических отраслях;
  • взаимодействие в рамках ЕАЭС развивается хорошими темпами;
  • взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках;
  • свыше 90% платежей приходится на национальные валюты;
  • Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных и преференциальных условиях;
  • Москва видит перспективы для углубления партнерства с Минском в высокотехнологичных отраслях.

Основные заявления Лукашенко

  • Переговоры были насыщенными и продуктивными, они продолжатся завтра;
  • Лукашенко пригласил Путина в Белоруссию в удобное для него время;
  • он обсудил с президентом России урегулирование конфликта на Украине;
  • Лукашенко высоко ценит поддержку, которая помогла переориентировать логистику товарных потоков.

Лидеры подписали несколько соглашений

  • Совместное заявление о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции;
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности;
  • лидеры обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства;
  • Соглашение по обеспечению равных прав потребителей.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Основные положения заявления:

  • Лидеры подтвердили неизменность курса на расширение партнерства во всех сферах;
  • страны продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы;
  • Россия и Белоруссия готовы принимать контрмеры политико-дипломатического, военного и военно-технического характера в ответ на действия НАТО;
  • страны будут способствовать дальнейшему формированию многополярной системы международных отношений;
  • президенты осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении стран;
  • военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности;
  • Путин и Лукашенко подтвердили готовность развивать коллективные силы ОДКБ, укреплять потенциал объединения;
  • они обратили внимание на враждебные шаги, чреватые прямым конфликтом ядерных держав.
  • Россия и Белоруссия намерены углублять интеграционные связи на пространстве СНГ;
  • государства будут развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, экономики и гуманитарных связей.
Встреча лидеров тет-а-тет продлилась час и три минуты. Затем прошли переговоры в расширенном составе в формате обеда.
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле
Вчера, 15:12
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияМоскваОДКБНАТОЕвразийский экономический союз
 
 
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