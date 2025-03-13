Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали основательный пакт документов по итогам переговоров в Кремле. Главные заявления российского лидера:
- государства являются надежными союзниками, стратегическими партнерами и настоящими друзьями;
- у стран общие позиции по большинству глобальных и региональных проблем;
- переговоры прошли в дружеской и конструктивной атмосфере;
- лидеры обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам;
- страны продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию;
- Москва высоко оценивает, что Лукашенко совершил первый визит после переизбрания именно в Россию, это подчеркивает особый характер отношений;
- лидеры подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны;
- западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты;
- россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в России белорусы смогут участвовать в местных выборах как избиратели и как кандидаты;
- президент надеется, что артисты из Белоруссии примут участие в конкурсе "Интервидение" в Москве.
О праздновании 9 Мая
- Расчет Вооруженных сил Белоруссии примет участие в параде Победы в Москве;
- Лукашенко подтвердил свое участие в мероприятии;
- акции "Бессмертного полка" организуют во многих белорусских городах.
О сотрудничестве
- Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии;
- есть хорошие перспективы сотрудничества в некоторых стратегических отраслях;
- взаимодействие в рамках ЕАЭС развивается хорошими темпами;
- взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках;
- свыше 90% платежей приходится на национальные валюты;
- Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных и преференциальных условиях;
- Москва видит перспективы для углубления партнерства с Минском в высокотехнологичных отраслях.
Основные заявления Лукашенко
- Переговоры были насыщенными и продуктивными, они продолжатся завтра;
- Лукашенко пригласил Путина в Белоруссию в удобное для него время;
- он обсудил с президентом России урегулирование конфликта на Украине;
- Лукашенко высоко ценит поддержку, которая помогла переориентировать логистику товарных потоков.
Лидеры подписали несколько соглашений
- Совместное заявление о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности;
- лидеры обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства;
- Соглашение по обеспечению равных прав потребителей.
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Основные положения заявления:
- Лидеры подтвердили неизменность курса на расширение партнерства во всех сферах;
- страны продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы;
- Россия и Белоруссия готовы принимать контрмеры политико-дипломатического, военного и военно-технического характера в ответ на действия НАТО;
- страны будут способствовать дальнейшему формированию многополярной системы международных отношений;
- президенты осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении стран;
- военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности;
- Путин и Лукашенко подтвердили готовность развивать коллективные силы ОДКБ, укреплять потенциал объединения;
- они обратили внимание на враждебные шаги, чреватые прямым конфликтом ядерных держав.
- Россия и Белоруссия намерены углублять интеграционные связи на пространстве СНГ;
- государства будут развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, экономики и гуманитарных связей.
Встреча лидеров тет-а-тет продлилась час и три минуты. Затем прошли переговоры в расширенном составе в формате обеда.
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